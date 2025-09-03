La tercera temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” es oficial. La decisión de Prime Video llega tras el éxito de la segunda entrega, que se posicionó como el título colombiano número 1 en su catálogo durante su primera semana de estreno en 2025.

Veinticinco años después del estreno de la telenovela colombiana de 1999, “Yo soy Betty, la fea”, la secuela continúa con nuevos problemas en Ecomoda. La tercera temporada de la serie viene con nuevas tramas que dialogan con los recuerdos de la audiencia a la telenovela colombiana, según muestra el adelanto oficial de Prime Video.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“Betty, la fea: la historia continúa”, Temporada 3

Con la confirmación de la tercera temporada y la incorporación de Cadavid, Prime Video busca mantener vivo el legado de “Betty, la fea”, dirigida en sus dos primeras temporadas por Mauricio Cruz Fortunato y que tuvo como productores ejecutivos a los protagonistas de la telenovela, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

"Betty la fea: la historia continúa" se estrenó en 2024, tras 25 años del lanzamiento de "Yo soy Betty, la fea", telenovela colombiana de RCN Televisión.

“Betty, la fea: la historia continúa 3” será producida por Estudios RCN por tercera vez y volverá a estar disponible en Prime Video. Aunque aún no se han confirmado fechas de rodaje ni estreno, la plataforma cumplió con adelantar algunos detalles del futuro de Ecomoda.

Adelanto de “Betty, la fea: la historia continúa”, Temporada 3

Prime Video confirmó la renovación de la serie, que sumará el regreso de Diego Cadavid como Román en los próximos episodios.

¿Qué pasará en “Betty, la fea: la historia continúa 3”?

La temporada 3 de la serie regresa con un guiño a la telenovela colombiana creada por Fernándo Gaitán. En la próxima entrega, el actor Diego Cadavid (“Café con aroma de mujer”, “El cartel”, “Manes”) retoma el papel de Román, personaje recordado como uno de los antagonistas secundarios en la vida de Beatriz Pinzón Solano.

Diego Cadavid interpreta a Román en la tercera temporada de "Betty, la fea: la historia continúa".

Román era vecino de Betty y uno de sus principales detractores durante la telenovela original. Este adolescente del barrio siempre la juzgaba por su apariencia. Se burlaba de su físico y de Nicolás Mora, mejor amigo de la protagonista, llegando a protagonizar enfrentamientos con la familia Pinzón e, incluso, con don Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

El retorno de Román abre la puerta a nuevos conflictos, pues el adolescente de antaño parece menos familiar al personaje vestido de traje elegante que aparece en el adelanto de la tercera temporada. Vemos que Cadavid está conversando con Ana María Orozco, en el papel de Betty, y luego viene Hugo Lombardi (Julián Arango) para interrumpir su conversación.

Hugo, tras los acontecimientos de la temporada de la serie, parece que tiene más poder en la empresa. El diseñador de modas inició la remodelación de la empresa Ecomoda.

“Betty, la fea: la historia continúa”: ¿Qué pasó en la temporada 2?

"Betty, la fea: la historia continúa", temporada 2, es protagoniza por Ana María Orozco. Su personaje, Beatriz, está en un dilema amoroso con Esteban (Rodrigo Candamil).

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” se estrenó el 15 de agosto y cierra el 11 de septiembre de 2025 con un total de 10 episodios. La entrega mantuvo el formato de estrenos dobles semanales.

En la segunda temporada, hay muchas tensiones internas en Ecomoda tras el desbalance financiero provocado por Armando y el choque de intereses entre nuevos accionistas, la familia Pinzón y antiguos rivales. Betty se debatió entre recuperar la confianza en su exesposo, consolidar su relación con Camila, su hija, o abrirse a nuevas posibilidades en el amor con Esteban.

Además, el regreso de personajes clásicos, como Aura María (Estefanía Gómez), Fredy (Julio César Herrera) y Marcela (Natalia Ramírez) también sumó peso de humor y más problemas en la temporada. Por su parte, la secretaria de Ecomoda ahora es una creadora de contenido sexual en internet, mientras que la exnovia de Armando tiene un nuevo interés amoroso con el testaferro de la compañía, Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho).