Prime Video confirmó el estreno de una nueva temporada de la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto bajo el nuevo título “Betty la fea: Más fea que nunca”. A diferencia de las entregas anteriores, esta vez todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.
Prime Video confirmó el estreno de una nueva temporada de la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto bajo el nuevo título “Betty la fea: Más fea que nunca”. A diferencia de las entregas anteriores, esta vez todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.
La nueva temporada marca una renovada etapa en la vida de‘Betty’ y los personajes de Ecomoda. Además del cambio de nombre, la producción presenta una nueva introducción y una escenografía inspirada en la telenovela original.
Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello vuelven a encabezar el elenco en los recordados papeles de ‘Beatriz Pinzón Solano’ y ‘Armando Mendoza’. La producción, realizada por Estudios RCN para Prime Video, continuará desarrollando los conflictos personales y empresariales que marcaron el desenlace de la temporada anterior.
Cabe recordar que días anteriores, a través de la redes sociales, la plataforma compartió un video donde muestra a ‘Betty’ entrando a una conferencia de prensa dando detalles de la nueva serie.
“En Ecomoda me convertí en amiga, esposa, mamá. ¡Ecomoda también es de todos ustedes! Por eso después de oírlos y de leerlos durante tanto tiempo, me emociona anunciarles que ha llegado una nueva era con muchos cambios y con nuevos retos”, dijo
Esta nueva temporada marca el posible regreso de varios personajes históricos de la historia original. Entre ellas el esperado reencuentro de ‘El cuartel de las feas’ y el retorno del francés ‘Michel’, interpretado por Patrick Delmas, y ‘Román’, personaje encarnado por Diego Cadavid. Sin embargo, este regreso aún no ha sido confirmado por la producción.
Con el lanzamiento de “Betty la fea: Más fea que nunca”, Prime Video apuesta por mantener vigente una de la series más vistas a nivel mundial, combinando la nostalgia del clásico con nuevas tramas y personajes que buscan conectar con las audiencias actuales.
La tercera temporada estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Prime Video en más de 240 países y territorios a partir del 28 de agosto, consolidando el regreso de ‘Betty’ como uno de los estrenos más esperados del año.
Análisis de la obra maestra de Gabriel García Márquez que narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía en el pueblo mítico de Macondo. La obra explora la soledad como condición existencial, la repetición de la historia y la conexión entre memoria, identidad y destino, mostrando cómo el olvido y la desconexión llevan al desaparecimiento de pueblos y familias.