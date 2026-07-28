"Betty la fea” anuncia la fecha de estreno de su nueva temporada. (Foto: Instagram / @primevideolat)
"Betty la fea” anuncia la fecha de estreno de su nueva temporada. (Foto: Instagram / @primevideolat)
Por Redacción EC

Prime Video confirmó el estreno de una nueva temporada de la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto bajo el nuevo título “Betty la fea: Más fea que nunca”. A diferencia de las entregas anteriores, esta vez todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.

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