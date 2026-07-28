Prime Video confirmó el estreno de una nueva temporada de la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto bajo el nuevo título “Betty la fea: Más fea que nunca”. A diferencia de las entregas anteriores, esta vez todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.

La nueva temporada marca una renovada etapa en la vida de ‘Betty’ y los personajes de Ecomoda. Además del cambio de nombre, la producción presenta una nueva introducción y una escenografía inspirada en la telenovela original.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello vuelven a encabezar el elenco en los recordados papeles de ‘Beatriz Pinzón Solano’ y ‘Armando Mendoza’. La producción, realizada por Estudios RCN para Prime Video, continuará desarrollando los conflictos personales y empresariales que marcaron el desenlace de la temporada anterior.

Cabe recordar que días anteriores, a través de la redes sociales, la plataforma compartió un video donde muestra a ‘Betty’ entrando a una conferencia de prensa dando detalles de la nueva serie.

“En Ecomoda me convertí en amiga, esposa, mamá. ¡Ecomoda también es de todos ustedes! Por eso después de oírlos y de leerlos durante tanto tiempo, me emociona anunciarles que ha llegado una nueva era con muchos cambios y con nuevos retos”, dijo

Esta nueva temporada marca el posible regreso de varios personajes históricos de la historia original. Entre ellas el esperado reencuentro de ‘El cuartel de las feas’ y el retorno del francés ‘Michel’, interpretado por Patrick Delmas, y ‘Román’, personaje encarnado por Diego Cadavid. Sin embargo, este regreso aún no ha sido confirmado por la producción.

"Betty la fea” anuncia la fecha de estreno de su nueva temporada. (Foto: Instagram / @primevideolat)

Con el lanzamiento de “Betty la fea: Más fea que nunca”, Prime Video apuesta por mantener vigente una de la series más vistas a nivel mundial, combinando la nostalgia del clásico con nuevas tramas y personajes que buscan conectar con las audiencias actuales.

La tercera temporada estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Prime Video en más de 240 países y territorios a partir del 28 de agosto, consolidando el regreso de ‘Betty’ como uno de los estrenos más esperados del año.