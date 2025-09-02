La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” es uno de los títulos más vistos en el catálogo de Prime Video este año. La producción, que retoma la historia de Beatriz Pinzón Solano y Ecomoda más de dos décadas después de la telenovela original de Fernando Gaitán, mantiene un formato de estrenos dobles cada semana.

Con este esquema, la serie se acerca ya a su recta final. Prime Video confirmó que la temporada 2 terminará en septiembre. Ese día, la plataforma publicará de manera simultánea el desenlace. El episodio final de la serie, dirigida por Mauricio Cruz Fortunato, se titula “Betty es Colombia”.

"Betty, la fea: la historia continúa", temporada 2, es protagoniza por Ana María Orozco.

¿Cuándo termina la temporada 2 de “Betty, la fea: la historia continúa”?

La fecha de cierre de la serie está fijada para el 11 de septiembre, cuando llegarán a Prime Video los episodios finales. Así como la primera parte de la temporada, que se estrenó en julio de 2024, la producción mantuvo un calendario de lanzamientos dobles cada viernes a las 12:00 a.m. (hora local en la mayoría de países).

De esta forma, el final se anticipa como un evento global para los seguidores de la historia en América Latina, Estados Unidos y España. El desenlace será también la última oportunidad para conocer qué rumbo toman personajes como Betty (Ana María Orozco), Armando (Jorge Enrique Abello), Marcela (Natalia Ramírez) y la nueva generación encabezada por Mila (Juanita Molina).

Guía de episodios de la temporada 2

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” está compuesta por un total de 10 episodios. Prime Video los estrenó en pares semanales.

A continuación, la lista confirmada de episodios: