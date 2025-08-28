La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” continúa con los capítulos 5 y 6 una semana más en Prime Video. La producción retomó las historias de Ecomoda con un elenco renovado. Además de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, se suma Estefanía Gómez en el papel de Aura María, y también regresan los personajes clásicos, como Hugo Lombardi (Julián Arango) y Freddy (Julio César Herrera).

Estrenada el 15 de agosto, la temporada 2 de la serie repite la estrategia de lanzar dos episodios por semana. Gracias a ese formato y la atención de los fans de la telenovela colombiana de 1999, la serie de Amazon y RCN Televisión se perfila como uno títulos más vistos de la plataforma. Además, los nuevos episodios continúan con el terremoto laboral en Ecomoda, que no cuenta con una cabeza gerencial en este momento.

Hora y fecha de estreno de los capítulos 5 y 6

Ecomoda está al borde del colapso en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa", ahora más que nunca.

Los episodios 5 y 6 de “Betty, la fea: la historia continúa”, temporada 2, estarán disponibles en Prime Video el viernes 29 de agosto a las 12 a.m. Tal como ocurrió con las semanas anteriores, los capítulos se estrenarán de manera simultánea en la plataforma, con disponibilidad inmediata para todos los suscriptores.

El calendario de estrenos de la segunda temporada se mantiene así:

15 de agosto : Episodios 1 y 2

: Episodios 1 y 2 22 de agosto : Episodios 3 y 4

: Episodios 3 y 4 29 de agosto : Episodios 5 y 6

: Episodios 5 y 6 5 de septiembre : Episodios 7 y 8

: Episodios 7 y 8 12 de septiembre: Episodios 9 y 10

¿Qué pasó en los episodios anteriores?

Los capítulos 3 y 4, estrenados el 22 de agosto, se concentraron en los conflictos internos de Ecomoda, tras el regreso de Aura María como la nuevos asociada de Betty. Al mismo tiempo, la dulce protagonista sufre por dilemas amorosos, y enfrenta nuevos desafíos tanto con la relación con su hija Mila (Juanita Molina) como con Armando (Abello).

Asimismo, las tensiones dentro de la empresa, las alianzas inesperadas y los reencuentros emotivos, principalmente por la aparición de Ignacio, hermano perdido de la familia Valencia, también a cargo de Ecomoda, preparan el terreno para los próximos acontecimientos.