Con una primera temporada que debutó en enero de 2014 y una número 13 que ya está al aire, “Chicago PD” se convirtió con los años en una de las series policiales más exitosas a nivel internacional.

Creada por Dick Wolf, Derek Hass y Michael Brandt, esta propuesta cuenta la historia del sargento Hank Voight (Jason Beghe), director de la Unidad de Inteligencia del Distrito 21 de la Policía de Chicago. Él debe luchar por sacar de las calles a los más rankeados delincuentes en las circunstancias que fuere.

La mítica primera temporada de “Chicago PD” tuvo un elenco de lujo con Beghe a la cabeza, pero también con Sophia Bush, Jon Seda, Jesse Lee Soffer, Elias Koteas, Amy Morton, Laroyce Hawkins, Marina Squearciati y Patrick John Flueger.

Las trece temporadas transcurridas han tenido una serie de cambios en el casting. Tal vez la más importante fue la de Elias Koteas, en su papel del detective Alvin Olinksy, el mejor amigo de Voight.

En la actualidad, solo se mantienen en el elenco Beghe, Hawkins, Squerciati, Flueger y Morton. Se han sumado actores como Benjamin Levy Aguilar y Arienne Mandi.

El éxito alcanzado por este policial a lo largo de los años llevó a que varias cadenas se hagan de sus derechos. En Estados Unidos, es el canal NBC el que produce y emite, y en segundo lugar su cadena aliada de streaming Peacock.

En Latinoamérica, puede verse en TV cable (TNT), pero también en distintas cadenas de streaming, aunque no siempre con episodios de estreno.

¿QUÉ EMITE AMAZON PRIME VIDEO?

En Amazon Prime Video están alojadas las primeras 10 temporadas de “Chicago PD”, es decir, de los años 2014 a 2022.

Los clientes del servicio de transmisión mantienen al show de acción como uno de los más vistos.

No obstante, la cadena ha incluido a “Chicago PD” en su sección de “Títulos que saldrán pronto de Prime Video”.

¿CUÁNDO DEJARÁ DE EMITIRSE “CHICAGO PD” EN AMAZON?

No hay información oficial de la fecha en que dejará de emitirse “Chicago PD” en Amazon Prime Video, pero se presume sería el 31 de diciembre.

¿POR QUÉ LA SERIE SALE DE PRIME VIDEO?

Lo más probable es que un tema de derechos explique esta salida de la parrilla de Prime Video. Prime y Wolf Entertainment/NBC podrían no haber llegado a un acuerdo de renovación.

¿DÓNDE VER LA SERIE DESDE AHORA?

Luego de que Prime Video deje de emitir “Chicago PD”, podrás ver íntegramente las 13 temporadas del policial protagonizado por Jason Beghe en Universal+ (Puedes suscribirte aquí), o en los canales de Universal que hay en servicios de cable como DIRECTV o CLAROTV.