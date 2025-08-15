La hija de Betty, Mila (Juanita Molina), reconoce que el súper poder de su madre es “aprender a reírse de sí misma”. Los fanáticos de “Yo soy Betty, la fea” (1999) estarán de acuerdo con ello. Han pasado 25 años desde que Beatriz Pinzón Solano se convirtió en un ícono de la televisión de América Latina, tributo a su fealdad, que la llevó a ganar un récord Guinness por ser la telenovela con más adaptaciones. El 15 de agosto de 2025, Prime Video estrena los dos primeros episodios de la segunda temporada de su secuela “Betty, la fea: la historia continúa”, y la producción no parece preocuparse demasiado por esconder que su gran apuesta es la nostalgia.

El equipo de guionistas de RCN y Mauricio Cruz Fortunato, director de los capítulos, intentan que el elenco, veterano y con nuevos fichajes, hablen el mismo idioma del universo de Fernando Gaitán, creador de la telenovela. En esa, Betty (Ana María Orozco) era la más “fea” de la empresa y escaló anticipadamente al puesto gerencial cuando fue engañada por su jefe, Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

En la segunda temporada de la serie de Prime Video, Betty ya se divorció de Armando y Ecomoda está (otra vez) en problemas financieros. El patrón es tan familiar que casi dan ganas de preguntar si el guion no es un reciclaje de 1999 con toques modernos, como un robot que habla y un micrófono para escuchar detrás de las paredes. Sin embargo, en alta resolución y con un arte visual entre morados y rojos, esta producción lo intentará por segunda vez.

Ana María Orozco es Beatriz Pinzón Solano en "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

Los guionistas caen en dispersión, con un abanico de dramas paralelos. En un frente, el cuartel de las feas sigue rondando con el chismorreo rutinario, mientras el regreso de Aura María (Estefanía Gómez) deja preguntas sobre su misteriosa fortuna, y Fredy (Julio César Herrera) está regresando de la Patagonia con aires de gurú de autoayuda. En el otro frente, Mila desentierra rencores contra su padre, Armando Mendoza, por haber usado a su madre como moneda de rescate hace 25 años. Los fans puede que no lo sientan, pero las tramas nuevas se enredan con viejas deudas dramáticas, como si Ecomoda fuera un tablero de ajedrez donde cada personaje quiere su propio protagonismo.

La ‘Peliteñida’ (Lorna Cepeda), eso sí, se lleva el premio al mejor márketing de la serie. Adivinen quién se viste con velo de novia. No diremos por qué ni con quién, pues Prime Video quiere mantener el misterio, pero basta decir que Patricia Fernández genera curiosidad al ser alguien que decidió contraer matrimonio como si esto fuera un plan de retiro o, tal vez, ya encontró el amor. De alguna forma, en estos episodios, se le siente más humana que en toda la serie original; tenía un corazón debajo de esa melena rubia.

Por un lado, el abogado Esteban (Rodrigo Candamil) corteja a Betty mientras ella intenta salvar Ecomoda del desastre financiero provocado por su exesposo. Armando, arrepentido y en modo “quiero volver” con Beatriz, está cuidando lo que considera suyo y todavía podría ser muy torpe en incurrir al error. Pero los problemas son provocados por el bando malo, donde un testaferro llamado Pascual (Carlos Camacho), ‘el papero’, empresario de producción de papas, pretende a Marcela aún estando en su contra. Porque es él, junto a la abogada María José (Zharick León) e Ignacio (Sebastián Osorio), recién descubierto heredero de los Valencia, quienes desean apoderarse de la compañía para saldar cuentas como venganza.

Es gracioso que, en dos décadas, nunca habíamos visto a Marcela ser cortejada, porque lo habitual era verla siguiendo el rastro a Armando como una detective sentimental. El humor, sin embargo, se diluye en otras escenas. Hay chistes en la serie que caen en el juego de palabras, y llegan con ese silencio incómodo que solo risas grabadas salvarían.

Huguito, perseguido por el banco, es de lo poco que conserva su gracia natural, y todavía está la propuesta tácita de convertir el drama de este personaje en un spin-off de “Betty, la fea 2”. Pero, viendo el tono de esta secuela, su historia de vida podría ser otro chicle que se estiraría.

Hay mucho romance juvenil: Mila está entre dos hombres, Ignario y el diseñador de modas de la empresa, Jeff (Jerónimo Cantilo). Hay espionaje casero: Berta y su aparato para escuchar el chisme detrás de las paredes. Y hay guiños al pasado: el llamado de Aura María a los viejos tiempos con ‘el cuartel’. Es un guion ambicioso, pues sus episodios apuestan por un mosaico de subtramas que se ve mejor si uno no presta atención constante. Claro, en realidad, el objetivo de la serie es ser un formato ‘apto para el hogar’, que corre de fondo, que es el equivalente en streaming a la telenovela latinoamericana de sobremesa.

Que la primera temporada de la serie haya estado en el Top 1 de Prime Video en América Latina habla más del hambre de reencuentro que de la potencia de la producción. En el fondo, “Betty, la fea: la historia continúa” quiere alargar el drama de los mismos personajes, los mismos problemas, un poco más de maquillaje y un catálogo nuevo de intrigas. Si el súper poder de Betty es reírse de sí misma, el de Prime Video es saber que, mientras el público quiera mirar, está ganando terreno. Entonces, solo queda pensar en que los próximos capítulos se irán acomodando para brindar a su comunidad una comedia más moderna y menos forzada.