Los actores de “Yo soy Betty, la fea”, Natalia Ramírez, Julio César Herrera y Lorna Cepeda tuvieron breve paso por Lima la semana pasada. La única persona del elenco colombiano que se dio un tiempo para visitar Cusco fue Ramírez, quien estuvo durante cuatro días con su esposo en la ciudad imperial. “Qué experiencia tan maravillosa. Les aconsejo visitar Machu Picchu a todo el mundo”, dijo a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista exclusiva que se dio en un hotel de San Isidro, donde la actriz y sus colegas también se expresaron emocionados por la nueva serie de Prime Video, “Betty, la fea”.

Primero, hablaron de la razón de su visita a Perú. “El diván rojo” es la obra de teatro que trajeron por segunda vez a la ciudad y significa un homenaje al escritor Fernando Gaitán (1960-2019), exitoso guionista y creador de “Yo soy Betty, la fea”. El texto de la obra, por intervención del director Víctor Quesada, mutó de tener a un personaje masculino “mujeriego” (hombre seductor) a uno femenino, una “hombreriega” (mujer seductora), con lo que, de alguna forma, los actores buscan priorizar la libertad de la mujer y hablar del amor en pareja. “En nuestros países (Perú y Colombia), tan machistas, sigue existieron la convicción de que un ‘mujeriego’ es un galán, pero cuando la actitud es de una mujer ‘hombreriega’ siempre la descalifican. Queremos mostrar la otra cara”, explica Ramírez.

Natalia Ramírez y su esposo Ricky Díaz visitaron la ciudad de Cusco durante su estancia en Perú. Por su parte, Cepeda y Herrera no pudieron alcanzar el vuelo a Lima pronto para acompañar a la pareja, pero Machu Picchu es un plan que tienen pendiente, según comentaron.

Durante la entrevista, Herrera se lleva el premio a la persona más revoltosa y divertida. No soporta una pregunta profunda, como: “¿Es el humor tu defensa?”. “Aquí entra la música detonante”, bromea y solloza como si fuera a llorar. Él es también recordado por su papel en “Yo soy Betty, la fea”, Fredy, el cual retoma en el próximo estreno de Prime Video. “La risa es un buen escondite y todos la utilizamos”, comenta.

Natalia Ramírez es Marcela Valencia, la prometida de Don Armando, en "Yo soy Betty, la fea" (1999-2001).

En “Yo soy Betty, la fea”, el humor giraba en torno a la discriminación de una mujer por su fealdad, el abuso laboral que sufría Betty de parte de su empleador, Don Armando, así como, entre otras situaciones, el acoso sexual del gerente de Recursos Humanos de Ecomoda, Gutiérrez, hacia las trabajadoras de la empresa. Algunos pueden pensar que el tono gracioso de los personajes de Gaitán se burla de las malas experiencias por las que pasan algunas mujeres, pero los actores afirman que es un reflejo de la sociedad latente en su pluma.

Saúl Gutiérrez es el gerente de Recursos Humanos de Ecomoda en "Yo soy Betty, la fea" (1999-2001).

“¡Gutiérrez, el acosador!”, dice Lorna Cepeda. “Existe hoy en día. Son personajes que antes no se mostraban, porque mostrarlo en la televisión era mal visto. Es como no mostrar a la fea, como si (feas) no existieran”, continúa Ramírez. “Es tonto y ridículo lo que hacemos, o hacíamos, los hombres. De ver a una mujer caminando y voltear a verle el rabo (glúteo). ¿Pero cuál es el sentido de eso? Pasan los años y uno dice ‘pa qué', que dejen caminar a las mujeres tranquilas. Eso es algo que está mal y sigue pasando. Si yo tuve esa reflexión, espero que la hayan tenido muchos hombres”, condena Herrera con firmeza.

Patricia Fernández, "La Peliteñida", es uno de los personajes más queridos de "Yo soy Betty, la fea" (1999-2001). (Foto: RCN / YouTube)

“La gente va al teatro o va al cine, porque no ve lo que pasa en la calle. Es lo que hacía Fernando y lo que hace cualquier dramaturgo. Mostrar algo que no están viendo, pero la gente lastimosamente lo toma al contrario, como que la homofobia o el acoso laboral. Si se planteó ahí es para que vean que eso está mal”, agregó Herrera.

Los personajes de Aura María (Stefanía Gómez) y Freddy Stewart (Julio César Herrera) se casaron en la serie spin-off de "Yo soy Betty, la fea", que se llamó "Ecomoda" y no duró más de 35 capítulos al aire. (Foto: RCN)

“También pienso que Fernando fue un pionero en ese sentido, porque fíjate que en la telenovela meten a Hugo Lombardi, que es abiertamente gay. Antes, no se veía tanto en una serie o una telenovela, pero lo hizo para decir que existen las personas que tienen, digamos... gustos sexuales, normales”, comentó Lorna Cepeda.

¿Qué dijeron sobre “Betty, la fea”?

La emoción de volver a hacer "Betty, la fea" Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera regresa a la ciudad para presenta obra de teatro.

“Esto puede salir al aire, y nos pueden ‘putear’ (maldecir) en 300 países”, dijo a este diario César “Pucheros” Betancur, el guionista de la serie de Prime Video, “Betty, la fea”, que continúa con la vida de Beatriz Pinzón, su esposo Armando Mendoza y su hija Mila tras los acontecimiento de “Ecomoda”, el spin-off de la telenovela que estrenó en 2001 y, para su mala suerte en números de audiencia, concluyó a los 35 capítulos, cuando la anterior había llegado a los 335 episodios.

“Eso (la serie de Prime Video) ya está, ya quedó, y les cuento que el primer capítulo, ustedes, alisten el pañuelo. Regresamos todos (los personajes) en el primer capítulo. Una de las cosas más lindas que he visto es el primer episodio, quedó muy bien”, comentó Herrera.

Otros actores de la primera telenovela colombiana se unieron al elenco de “Betty, la fea”. Además de los personajes de Patricia Fernández (Lorna Cepeda), Freddy (Julio César Herrera) y Marcela Valencia (Natalia Ramírez), también regresa parte del cuartel de las feas, Aura María (Celmira Luzardo), Sandra (Marcela Posada), Bertha (Luces Velásquez), así como el diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango), el mejor amigo de ‘Betty’, Nicolás (Mario Duarte), el padre de Armando, Roberto Mendoza (Kepa Amuchastegui), y el padre de ‘Betty’, Hermes Pinzón (Jorge Herrera), entre otros.

Aunque la serie se concentra en los problemas familiares de Beatriz (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) con su hija Mila (Juanita Molina), sin duda, serán los actores secundarios quienes darán la cuota de humor a la historia.

“Fue un reencuentro muy bonito con los actores”, cuenta Natalia Ramírez sobre las filmaciones con el elenco de “Betty, la fea”. “Al inicio, estaba temerosa, pero volver a vernos y ser una familia, como lo hemos sido siempre, nos dio a todos los actores la seguridad que necesitábamos para divertirnos, para acoplarnos al nuevo lenguaje de la serie. Porque nosotras venimos de la telenovela y, ahora, esto es una serie, es totalmente diferente. Ahora, las historias se cuentan distinto”.