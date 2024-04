La guerra nunca cambia, dice Ron Pearlman en la introducción del primer “Fallout” elaborando en la inmutabilidad de la proclividad humana para la violencia. Pero esta inalterabilidad no se extiende a franquicias de videojuegos, con la saga postapocalíptica mostrándose en sus 27 años de historia como una de las más mutables en la industria, comenzando como un RPG con gráficos isométricos para luego convertirse en un FPS, un juego para móviles y, finalmente, una esperada serie en el servicio de streaming Prime Video. Aquí hacemos un breve recuento de la historia de la saga apocalíptica por excelencia.

El origen

El primer “Fallout” fue lanzado por Interplay Entertainment en 1997, pero sus raíces se extienden más allá en el tiempo, a 1988. Fue ese año todavía lleno de la paranoia de la Guerra Fría cuando la compañía, entonces llamada Interplay Productions, lanzó “Wasteland”, uno de los primeros juegos postapocalípticos para PC, donde tomabas el rol de un remanente del ejército estadounidense en un país aniquilado por un conflicto nuclear con Rusia.

A su salida, “Wasteland” cambió el panorama de los RPG al no solo contar con un mundo persistente donde las acciones de los jugadores tienen efectos permanentes en la partida, sino también por enfocarse, además de la violencia extrema, en cuestiones como los conflictos sociales y la lucha por la sobrevivencia, una temática que se extendería a “Fallout”.

El juego "Wasteland" puede ser considerado el predecesor de "Fallout". / inXile Entertainment

A mediados de los 90, el director de Wasteland y uno de los fundadores de Interplay, Brian Fargo, intentó revisitar el género postapocalíptico con un nuevo juego, pero al no contar con los derechos de su antigua propiedad, decidieron crear algo nuevo.

“Wasteland fue mi primer intento de traer algo al género (de ficción post apocalíptica)”, dijo el también productor ejecutivo de “Fallout” en una entrevista a PC Gamer. “Poco después de terminar ‘Wasteland’, Interplay se convirtió en distribuidora y ya no creábamos juegos para otros. Intenté que EA nos devolviera los derechos, pero no lo conseguí a pesar de intentarlo durante muchos años. Finalmente decidí que haríamos nuestro propio juego postapocalíptico y lo llamaríamos Fallout”.

Así, en conflicto (no bélico) con otra distribuidora, comenzó una de las sagas postapocalípticas más populares y prolíficas de la actualidad.

Fallout (1997) - El original

“Fallout” comenzó como un intento de recapturar la magia de “Wasteland” con un grupo reducido de desarrolladores, pero pronto el proyecto adquirió su vida propia e importancia en Interplay hasta tener un equipo de 30 personas. Gran parte del trabajo inicial recayó en el programador Tim Caine, quien es considerado el padre de la serie. Cain no solo trabajó en el motor gráfico del juego, sino también creó con su equipo en Interplay el sistema de juego de rol SPECIAL, llamado así por sus siglas en inglés: Strength/Fuerza, Perception/Percepción, Endurance/Resistencia, Charisma/Carisma, Intelligence/Inteligencia, Agility/Agilidad y Luck/Suerte.

Bajo ese sistema, que se mantiene en mayor o menor grado hasta la actualidad, cada atributos es igualmente viable y se puede vencer el juego - con diversos grados de dificultad - tanto como un perceptible francotirador, un bruto sin inteligencia que solo sabe golpear las cosas o convincente orador con alto carisma, gracias a un complejo sistema de diálogo.

“Fallout” te lleva a 2161, 84 años después de una guerra nuclear que redujo a la mayoría de la Tierra a desolados escombros, dominados por mutantes y despiadados forajidos. El personaje principal (tú) es un miembro del Refugio 13 (Vault 13), uno de los cientos de búnkers subterráneos donde parte de la humanidad pudo salvarse de los estragos del apocalípsis. Pero este estilo de vida está a punto de terminar. El microchip que controla los mecanismos de purificación de agua se ha malogrado y la única opción para reemplazarlo es conseguirlo de otra bóveda. Azares de la suerte, tú eres el elegido para la misión. Bienvenido al apocalipsis.

Como cabe esperar en el primer título de una longeva franquicia, el juego establece varios elementos que se mantendrán a lo largo de la franquicia como los mencionados Refugios, los Super Mutantes, los ‘ghouls’ - sobrevivientes desfigurados por los fuegos nucleares para tener la apariencia de un muerto viviente - y la Hermandad del Acero (Brotherhood of Steel), una facción militar y religiosa encargada en mantener viva la tecnología de la pre–guerra.

Fallout 2 (1998) - Nuevo y mejorado

Tal fue el entusiasmo por “Fallout” al final de su ciclo de desarrollo que Interplay empezó a planear una secuela medio año antes de su lanzamiento mediante su división Black Isle Studios. El juego está ambientado en 2241 en el poblado de Arroyo, formado por descendientes de los habitantes del Refugio 13. El personaje principal es el nieto del protagonista del primer juego, a quien se le encomienda la misión de encontrar un artefacto que podrá salvar la aldea de los efectos de la radiación, un viaje que se ve dificultado por un grupo que se dice ser los remanentes del gobierno de los Estados Unidos llamado el Enclave.

"Fallout 2" tuvo un ciclo de producción extremadamente reducido y fue lanzado en 1998, solo un año despues del primer juego. / inXile Entertainment

El proyecto no estuvo sin contratiempos, con figuras claves del primer juego como Tim Cain y sus colegas Leonard Boyarsky (director de arte) y James D. Anderson (artista técnico) abandonando Black Isle durante el desarrollo de “Fallout 2″ por desacuerdos con Interplay sobre la estructura del nuevo estudio. Los tres pasaron a formar Troika Games, compañía detrás de juegos de culto como “Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura” y “Vampire: The Masquerade - Bloodlines”, aunque esa es una historia para otro momento.

La salida de las cabezas del proyecto llevó a que “Fallout 2″ tuvo consecuencias para el juego, el cual perdió su más sombría trama para adquirir un carácter más cómico con referencias a Monty Python y “Guía del autoestopista galáctico”, aunque manteniendo también temáticas más oscuras como esclavitud - hay una ciudad llena de esclavistas -, drogadicción, prostitución y racismo. El juego también sirvió de introducción para dos facciones que aparecieron en subsiguientes juegos: el ya mencionado Enclave y la República de Nueva California, así como la noción que los refugios no eran realmente estructuras para salvaguardar a la humanidad, sino experimentos para probar la resistencia de sus residentes a diferentes tipos de condiciones físicas y psicológicas con miras a colonizar las estrellas, un concepto que se exploró en subsiguientes títulos en la franquicia.

Los spin-off y el Fallout 3 que nunca se logró

El entusiasmo por “Fallout” llevó a que Interplay Entertainment buscara expandir la franquicia mientras trabajaba en su siguiente título. El primero de estos juegos derivativos fue “Fallout Tactics: Brotherhood of Steel”, desarrollado por Micro Forte y lanzado en 2001.

“Tactics” está ambientado en el año 2197 en el Medio Oeste estadounidense, siguiendo a una división de la Hermandad del Acero que busca compartir su tecnología con el resto de los sobrevivientes del baldío nuclear. Tu personaje principal es uno de estos reclutas, quien se une a un equipo con otros cinco integrantes para cumplir misiones y eliminar a diversos peligros como bandidos, mutantes y una armada genocida de robots.

El otro spin-off dista aún más de los juegos originales al perder el aspecto táctico para convertirse en un juego de acción al estilo de “Diablo” bajo el nombre de “Fallout: Brotherhood of Steel” (2004). Ambientado en el territorio que antes era Texas en el año 2208, el juego sigue a un nuevo recluta de la Hermandad del Acero al que se encomienda la misión de encontrar a una patrulla perdida. En su viaje se cruzará no solo con Super Mutantes y otros maleantes, sino también con el protagonista del primer juego. Si bien no muy recibido, a “Brotherhood of Steel” se le puede rescatar que fue también el primer juego de la franquicia en abandonar la PC para llegar a las consolas, saliendo en PS2 y Xbox.

A la par con esta salida, Interplay trabajaba en un juego que esperaba se convirtiera en el tercer título de “Fallout”. La versión que estuvo más desarrollada fue la segunda iteración, un proyecto denominado Van Buren en honor al octavo presidente de EEUU. El juego, en el que tomabas el papel de un prisionero que tras escapar de un centro de reclusión se ve perseguido por los miembros de una conspiración que busca crear un segundo apocalipsis.

Antes de que Bethesda comprara la franquicia, Black Isle Studios e Interplay intentaron sacar su propia versión de "Fallout 3". / inXile Entertainment

Este apocalipsis llegó, aunque para el propio proyecto, luego de que continuos problemas económicos de Interplay Entertainment llevaran a la clausura definitiva de Black Isle Studios en diciembre de 2003. Empleados de esta compañía luego formarían Obsidian Entertainment, mientras que de “Van Buren” solo han quedado fragmentos del juego en la forma de un demo que iba a servir como tutorial si el título se completaba.

Fallout 3 (2008) - De isométrico a primera persona

La franquicia no estuvo mucho tiempo congelada y en julio del 2004 Bethesda Softworks, creadores de la serie “Elder Scrolls”, anunciaron que estaban trabajando en su propia versión de “Fallout 3″ tras adquirir la licencia Interplay en una situación que fue descrita por Leonard Boyarsky, director de arte del primer juego, como similar a ver a “nuestro hijo ser vendido al mejor postor”. Mostrando la confianza que tenían en la franquicia, tres años después, en 2007, Bethesda compró la propiedad intelectual.

El resultado vio la luz en octubre de 2008 y se mostró como el más abrupto cambio de la franquicia, intercambiando el sistema de combate por turnos y la perspectiva isométrica por un juegos de disparos con elementos de RPG, más al estilo de anteriores juegos de Bethesda como “Morrowind” y “Oblivion”.

Otro de los cambios abruptos fue en la locación del juego, pasando a la Costa Este de los Estados Unidos para estar ambientado en las ruinas de Washington D.C. Lo que si no cambió fue el énfasis en la exploración de los anteriores juegos, con los desarrolladores volcando grandes esfuerzos por poblar la otrora capital estadounidense en un mundo amplio de alrededor de 8 kilómetros cuadrados, incluyendo lugares turísticos como el Monumento a Washington, la Casa Blanca y más.

"Fallout 3" cambió para siempre la franquicia a su salida en 2008. / inXile Entertainment

La historia del juego regresa a sus raíces en cierto modo, al ponerte nuevamente en los zapatos de un residente de un Refugio - en este caso el 101 - en el año 2277 quien deberá aventurarse a los peligros de los yermos nucleares en búsqueda de su desaparecido padre. El juego pronto se convirtió en un éxito y “Fallout” se convirtió en uno de los pilares de Bethesda junto “The Elder Scrolls”.

Fallout: New Vegas (2010) - De vuelta al oeste

Bethesda buscó aprovechar el éxito de “Fallout 3″, pero debido a que el estudio se encontraba trabajando en “The Elder Scrolls: Skyrim”, recurrieron a terceros. Aquí entra Obsidian Entertainment, fundado por antiguos trabajadores de Black Isles Studios, quienes aceptaron hacer un nuevo juego en el universo que habían dejado solo un par de años atrás.

El proyecto se desarrolló en un tiempo extremadamente corto de 18 meses y recicló algunas ideas y conceptos del cancelado Van Buren, entre ellos la existencia de la imperialista y misógina Legión de César, una de las principales facciones del juego. A pesar de esto, es considerado por muchos el mejor juego de la franquicia (o al menos de los títulos modernos).

Fallout: New Vegas fue lanzado el 19 de octubre de 2010. / Obsidian

Como lo dice el nombre, este título está ambientado en Las Vegas el año 2281, una región en la que se enfrentan tres poderosas fuerzas: la República de Nueva California, la Legión de César y el misterioso millonario Mr. House, poseedor de un ejército de robots. El jugador toma el rol de un courier que es emboscado y dejado por muerto debido a un importante paquete que transportaba, el cual tendrá que recuperar en su viaje para tomar venganza.

Fallout 4 (2015) - Una nueva generación

Bethesda regresó al control de la franquicia con “Fallout 4″, una secuela bastante similar a sus dos últimos antecesores, aunque con mejores gráficos y la - en mi opinión - innecesaria de un sistema para construir bases.

Ambientada en el Commonwealth, Massachusetts, el año 2287, el juego te pone en el rol del único sobreviviente del Refugio 111, un búnker que experimentaba con tecnología criogénica. Inicialmente un habitante del mundo pre apocalíptico, el personaje principal deberá abrirse camino en un mundo completamente cambiado en búsqueda de su hijo perdido, descubriendo en el camino una conspiración para sustituir a los humanos por androides extremadamente realistas.

Continua la guerra

“Fallout 4″ ha sido el último juego principal de la franquicia, pero eso no significa que Bethesda se ha quedado de brazos cruzados con la saga y también lanzó sus propios juegos spin-off. El primero, lanzado en 2015, es “Fallout Shelter”, un videojuego gratuito para móviles que te permite construir y habitar tu propio refugio nuclear.

El otro juego lanzado por Bethesda fue más controversial. “Fallout 76″ (2018) resulta ser una precuela del juego original, al estar ambientado en Virginia Oeste el año 2076, solo 25 años después de la guerra nuclear que destruyó la mayoría del mundo. Desde un inicio se notó que se trataba de un proyecto ambicioso, al ser diseñado para convertirse en el primer juego multijugador de la franquicia.

Sin embargo, esta aspiración se vió dificultada por problemas técnicos, inestabilidad en los servidores y quejas sobre la falta de personajes interesantes e historias relevantes en el título, elementos que caracterizaron a las demás entradas en la franquicia. En una actitud loable, Bethesda ha logrado resolver la mayoría de estas quejas a lo largo de los años y actualmente “Fallout 76″ un 75% de reseñas positivas en Steam

La última transformación de “Fallout” es quizás la más abrupta, al convertirse en una serie para el servicio de streaming Prime Video. Pero quizás esto era inevitable, si se toma en cuenta el éxito de recientes adaptaciones de videojuegos como “The Last of Us”, así como las películas de “Super Mario Bros” y “Sonic The Hedgehog”.

Creada por las mentes detrás del éxito que fue el remake de “Westworld”, Lisa Joy y Jonathan Nolan, la nueva serie de “Fallout” - a estrenarse el 11 de abril - está ambientada 219 años después de la guerra nuclear que cambió el mundo y sigue la historia de tres personajes que cruzan sus caminos en las ruinas de Los Ángeles: Lucy MacLean (Ella Purnell), una joven habitante del Refugio 33; Maximus (Aaron Moten), un escudero de la Hermandad del Acero y un extraño cazador de recompensas conocido como The Ghoul (Walton Goggings). La guerra nunca cambia, pero “Fallout” sí