La primera temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” se estrenó el año pasado con un final desesperanzador para Armando Mendoza, quien sigue luchando por el amor de Betty. Una producción que promete mejores escenas que la original, “Yo soy Betty, la fea”, regresa con los mismos personajes, nuevos y antiguos, en una segunda temporada este 2025.

En el centro de la serie secuela de Prime Video, “Betty, la fea: la historia continúa”, Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) viven el proceso de un divorcio inminente. Su hija adolescente, Milla (Juanita Molina), ha crecido con un interés genuino por el mundo de la moda y la intención de aportar a Ecomoda. Sin embargo, el hallazgo del diario de su madre, arrebatado de las manos de Don Hermes tras una discusión, la lleva a descubrir el viejo plan con el que Armando y Mario engañaron a Betty en la telenovela de 1999, detonando así, un quiebre en la relación de padre e hija.

“Betty, la fea″, temporada 2: ¿en qué quedó la serie?

Ana María Orozco como Beatriz Aurora Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz en "Betty, la fea: la historia continúa"

En el desenlace, Milla enfrenta a Ignacio Valencia (Sebastián Osorio), un nuevo antagonista que intentó manipularla del mismo modo que años atrás lo hicieron con su madre. La joven logra exponerlo ante la junta de accionistas, pero el personaje se rearma aliándose con la abogada Majo (Zharick León), quien guarda una evidente obsesión por Armando Mendoza. Esta unión, apenas esbozada en el final, abre la puerta a un conflicto empresarial y personal para la segunda temporada.

En paralelo, el regreso de personajes secundarios trajo expectativa para la segunda temporada. Aura María reaparece en el último capítulo, un movimiento que pudo haberse integrado antes para impactar más en el arco de Freddy, pero se dio al final tras un problema de contratación con la actriz Estefanía Gómez en la primera temporada de la serie.

Por su parte, el cuartel de las feas mantuvo su cuota de comedia y comentario social, con Sandra (Marcela Posada) reafirmando su orientación sexual y Hugo Lombardi (Julián Arango) convirtiéndose en líder sindical por un breve momento, pues, luego, abandona abruptamente la causa y se tiene que concentrar en una nueva colección para salvar a Ecomoda de la peor crisis de su historia.

También se introdujo a Pascual (Carlos Camacho), alias “El Papero”, testaferro de Ignacio y pintoresco pretendiente de Marcela Valencia. Su inclusión, aunque esporádica, dejó claro que la producción busca nuevas figuras que puedan sostener tramas sin depender de los protagonistas.

El final de temporada también dejó ver las consecuencias más duras para Armando. Tras perder a su esposa, su hija, parte de la empresa y su reputación, el personaje queda relegado a un segundo plano. La serie insinúa que la terapia psicológica será parte de su arco de redención, pero sus nuevas intenciones tomarán forma en más capítulos. En el final, Betty viaja a Cartagena después de pasar la noche en casa del abogado Esteban (Rodrigo Candamil) y firmar el divorcio motivada por su hija. Ella parece feliz y decidida a abrazar su soltería, lo que reconfigura el tablero para lo que sigue este año.

“Betty, la fea”: Fecha de estreno de la temporada 2

La serie tendrá una segunda temporada de 10 episodios que retoma los hechos de Cartagena, y los movimientos de Ignacio y Majo contra Betty. La segunda temporada se estrena el 15 de agosto de 2025, con un lanzamiento en pares de capítulos hasta completar la temporada.

Trailer de “Betty, la fea: la historia continúa”, temporada 2