“Betty, la fea: la historia continúa” anunció el estreno de su segunda temporada con el lanzamiento de un primer tráiler oficial que reveló el retorno de un personaje importante dentro del núcleo del ‘cuartel’: Aura María Fuentes, rol a cargo de la actriz Estefanía Gómez.

En el avance se ve a Aura María reintegrarse a las labores en Ecomoda, mientras recibe la peculiar bienvenida de Hugo Lombardi.

Cabe recordar que, Aura María ya había hecho un ‘teaser’ de su retorno en el décimo y último episodio de la primera temporada.

La actriz contó en su momento que ella no pudo ser parte de todos los episodios de dicha temporada porque llegó tarde a las negociaciones, debido a que no tenía manager.

“Después de un tiempo me contacté con un representante de la producción para decirle quién iba a ser el encargado de la negociación y me respondieron que ‘¿cuál negociación? No, es que ya tu no vas en la historia’”, contó Gómez en el programa “Lo sé todo”, del Canal 1.

Sinopsis

La segunda temporada mostrará a Betty enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. “Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluida la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control”, dice Prime Video en su sinopsis oficial.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de la segunda temporada:

Elenco

Estos son todos los talentos que forman parte de la serie:

Ana María Orozco como Beatriz ‘Betty’ Aurora Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz

Juanita Molina como Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Lorna Cepeda como Patricia Fernández

Julián Arango como Hugo Lombardi

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Mario Duarte como Nicolás Mora Cifuentes

Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza

Adriana Franco como Julia Solano de Pinzón

Julio César Herrera como Freddy Stewart Contreras

Stefanía Gómez como Aura María Fuentes

Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González

Marcela Posada como Sandra Patiño

Rodrigo Candamil como Esteban

Zharick León como Majo

Sebastián Osorio como Nacho

Jerónimo Cantillo como Jeff

Carlos Camacho Rodríguez como Pascual

Fecha de estreno

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” estará disponible en Prime Video desde el 15 de agosto del 2025.