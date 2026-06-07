La segunda vuelta electoral se lleva a cabo hoy. Aunque miles de ciudadanos acudirán a las urnas, todavía persisten dudas sobre las reglas y procedimientos de la jornada. Por ello, El Comercio absuelve las principales consultas para que los electores puedan votar de manera informada y sin contratiempos.

¿Cuál es el horario y quiénes están obligados a votar?

Los locales de votación abrirán desde las 6 a.m. para que los miembros de mesa puedan instalar las mesas de sufragio y organizar el ingreso de los electores. La jornada de votación se desarrollará entre las 7 a.m. y las 5 p.m.

Además, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. En el caso de las personas mayores de 70 años, su participación es facultativa.

El uso de signos que no sean la cruz o el aspa podría anular el voto. Foto: AFP. / OSCAR DEL POZO

¿Cómo votar correctamente?

En la cédula de sufragio de la segunda vuelta presidencial, el elector deberá marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que contiene el símbolo o la fotografía de la opción de su preferencia. Para que el voto sea válido, la intersección de las líneas debe encontrarse dentro del recuadro. El uso de otros signos o marcas podría invalidar el voto, mientras que dejar la cédula sin ninguna marca será considerado un voto en blanco.

¿Cómo saber si cambió tu local de votación?

Los ciudadanos deben verificar si acudirán al mismo local donde sufragaron en la primera vuelta o si su mesa fue trasladada a otro recinto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los electores pueden consultar, a través de su plataforma oficial (consultaelectoral.onpe.gob.pe), el local de votación asignado, el número de mesa de sufragio y la ubicación exacta de esta dentro del recinto.

Cabe resaltar que, para esta segunda vuelta, 44 locales de votación fueron reasignados a nivel nacional. En Lima Metropolitana, las mesas de sufragio de ocho locales fueron reubicadas dentro de los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

La ONPE recomienda revisar con anticipación si el local de votación de un ciudadano ha cambiado, para evitar contratiempos. Foto: GEC.

Según la ONPE, las principales razones de estas reasignaciones fueron la negativa o disconformidad de los propietarios de algunos locales, obras de reconstrucción, falta de cerco perimétrico e infraestructura deteriorada. También influyeron otros factores, como la toma de locales, extorsiones, condiciones climáticas adversas y el traslado de población electoral.

¿Cómo saber cuál es tu local de votación?

De la misma manera, los electores pueden consultar esta información ingresando a la plataforma oficial de la ONPE (consultaelectoral.onpe.gob.pe). Para ello, deberán ingresar su número de DNI.

¿Qué es la ley seca y hasta qué hora estará vigente?

La ley seca es una de las restricciones más conocidas durante los procesos electorales en el Perú. Esta medida prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional con el objetivo de preservar el orden público durante la jornada electoral.

La restricción comenzó a las 8:00 a.m. del sábado 6 de junio y se mantendrá vigente hasta las 8:00 a.m. del lunes 8 de junio, completando un periodo de 48 horas continuas.

Durante la ley seca no se permite la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Freepik.

¿Se puede grabar o tomar una foto de la cédula durante la votación?

No. Está prohibido grabar o tomar fotografías de la cédula de sufragio dentro de la cabina de votación. La Ley Orgánica de Elecciones establece que el voto es secreto.

La ONPE ha dispuesto que los miembros de mesa informen a los electores y personeros que está prohibido el uso de celulares dentro de la cámara secreta. De ser necesario, se solicitará el apoyo de las fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

¿Qué pasa si tu DNI está vencido?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó de manera excepcional la vigencia de los DNI vencidos o que estén por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, los tickets o comprobantes de trámite no serán admitidos como documentos válidos para votar.

¿Se puede votar con una denuncia policial por pérdida del DNI?

No. La denuncia policial puede servir como sustento para realizar trámites posteriores, pero no reemplaza al DNI ni constituye un documento válido para identificarse ante los miembros de mesa o ejercer el derecho al voto.