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Resumen

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La segunda vuelta electoral se lleva a cabo hoy. Aunque miles de ciudadanos acudirán a las urnas, todavía persisten dudas sobre las reglas y procedimientos de la jornada. Por ello, El Comercio absuelve las principales consultas para que los electores puedan votar de manera informada y sin contratiempos.

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