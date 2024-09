Basta ver unos pocos episodios de “Agatha en todas partes” (“Agatha All Along”) para darse cuenta de por qué Marvel Studios decidió convertir al personaje protagónico, originalmente una secundaria en la aclamada “Wandavision”, en la dueña de su destino. Al hacerla protagonizar una aventura, más que explorar la magia lo que se hace es examinar el valor propio de las personas; en este caso de la bruja titular y cómo al armar su nada santo aquelarre crece como ser humano.

La serie sigue a Agatha Harkness (Kathryn Hahn), a quien la audiencia vio por última vez en la serie “Wandavision”, derrotada por la magia de la Bruja Escarlata. Ahora, libre de la ilusión que la mantuvo cautiva por unos años, ella tiene un nuevo objetivo para el cual recluta a un grupo de brujas compuesto por la huraña Alice (Ali Ahn), la complicada Lilia (Patti LuPone), a la elegante Jennifer (Sasheer Zamata) e incluso a la Sra. Hart (Debra Jo Rupp), ama de casa que no sabe en qué se está metiendo. Se suma también al grupo un adolescente misterioso (Joe Locke); incluso su nombre es desconocido.

Jac Schaeffer, creadora de "Agatha en todas partes", en la alfombra roja de la serie. / Marvel Television

A propósito de este estreno, El Comercio conversó con Jac Schaeffer, guionista principal de la serie. Ella cuenta que la historia de Agatha fue creada someramente para la anterior serie, pero que en la nueva el personaje fue ampliado con un intenso trabajo en la sala de guionistas. “Para esta serie había ciertos capítulos diferentes de su vida en los que estábamos interesados”, dijo. Uno de esos capítulos explora cierto trauma que los espectadores no tardarán en descubrir.

―Jac, cuando escribiste “Wandavision”, ¿Tenías ya una historia planeada para Agatha o fue algo que creaste específicamente para esta nueva serie?

Esa es una buena pregunta. Cuando estábamos trabajando en “Wandavision”, la historia que teníamos para ella es lo que viste en la pantalla. En “Wandavision” vemos ese flashback a su madre y su asamblea de brujas intentando matarla y ella matándolos esencialmente en defensa propia. Trabajamos en otras ideas, que creo que aún viven en mi cerebro, algunos momentos de Agatha como niña. Pero para esta serie había ciertos capítulos diferentes de su vida en los que estábamos interesados. Así que hubo bastante invención que ocurrió en la oficina de escritores para “Agatha en todas partes”, de modo que los fans verán más de quién es ella y qué la hace funcionar.

―En “Wandavision” Agatha era una antagonista, pero cómica. No obstante, en esta nueva serie ella es una especie de figura trágica. ¿Podríamos decir que ese sentido del humor era una forma de protegerse a sí misma?

Sí, absolutamente. Me gusta cómo la describiste. Kathryn Hahn habla de cómo Agatha se pone máscaras, que es una intérprete. Así que no creo que sea solo su sentido del humor, creo que ella se siente más cómoda poniéndose estos disfraces. Y creo que por eso en “Wandavision” ella era tan buena interpretando estos tópicos; ya sabes, interpretar a la vecina metiche era algo ella que podía hacer mientras dormía. Porque a lo largo de toda su vida ha interpretado roles, todos con el objetivo de intentar sobrevivir y elevarse y adquirir más y más poder. Pero sí, por supuesto, es una historia consabida que una persona así está vistiendo máscaras y actuando para ocultar algún dolor debajo.

De izquierda a derecha Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Adolescente (Joe Locke), Agatha Harkness (Kathryn Hahn), Lilia Calderu (Patti LuPone), la Sra. Hart (Debra Jo Rupp) y Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver) en "Agatha en todas partes". / Chuck Zlotnick

―En “Wandavision” Agatha interactuaba mayormente con Wanda. Pero en esta serie ella es parte de un equipo. ¿Descubriste algo sobre el personaje al hacerla interactuar con otras personas?

Sí. No fue tanto como si descubriéramos cosas sobre ella al hacerlo. Esa fue la estrategia, hacer que Agatha sea parte de un grupo. Para que alcance sus objetivos debe tener un equipo, esa era la especie de foco que me ayudó a formular la serie. Ese es su peor escenario, tener que tratar con otras brujas. Así que no se sintió tanto como un descubrimiento; ese fue el ambiente más fértil para lanzarla.

"Es una historia consabida que una persona así está vistiendo máscaras y actuando para ocultar algún dolor debajo." Jac Schaeffer , creadora de "Agatha en todas partes".

―En 1979, la autora estadounidense Starhawk dijo que reclamar la palabra “bruja” es, para las mujeres, reclamar su derecho a ser poderosas. ¿Dirías que ese es el núcleo de la serie? ¿Que la búsqueda de Agatha y sus compañeras es una metáfora de la cruzada feminista?

Vas a tener que almorzar conmigo, me encantó esa pregunta; eso fue fantástico. Ya sabes, esta es una serie feminista, pero tampoco lo es. Porque estas brujas son tan complicadas. Son tan egoístas, interesadas y fallidas, pero también tienen una comunidad y son leales las unas a las otras. Y hay una complejidad allí que sobrepasa el “defendemos a las mujeres poderosas” y eso es lo que me gusta, porque creo que el verdadero feminismo, y el verdadero humanismo, es aceptar a la gente en su totalidad, por sus fallos y complejidades e idiosincrasias y elecciones de identidad. Así que, sí. Esta es una serie feminista, pero lo que me gusta de lo que dijiste es este reclamar de la palabra “bruja”. O sea, eso es mucho de lo que se trata la travesía de estos personajes: es el orgullo en ser una bruja. Y esa es la cosa con la que Agatha no tiene problemas. Ella está muy orgullosa de ser una bruja, y está tan definida por eso y creo que uno de los regalos que le da a esta comunidad es que ella les recuerda a todas de eso.

Aubrey Plaza Una actriz en su mejor momento Se dio a conocer mundialmente por su trabajo como la malgeniada April Ludgate en la comedia “Parks and Recreation”. Desde allí, todo ha sido cuesta arriba para Aubrey Plaza (Delaware, 1984), quien ha destacado en cada papel que cayera en sus manos. Recientemente, el mundo quedó encantado con su trabajo en la segunda temporada de la serie “The White Lotus” (Max), y pronto la verán en “Megalópolis” de Francis Ford Coppola.

En “Agatha en todas partes”, Plaza interpreta a Rio, una hechicera que hace las veces de figura antagónica, pero que al mismo tiempo genera comedia. Algo como el rol que Kathryn Hahn tuvo en “Wandavision”, pero elevado a la N potencia.

“Fue tan obvio de que Aubrey Plaza es la persona perfecta para esta serie. Pero no piensas que los sueños se cumplen. Y se cumplieron y ella es extraordinaria en esta serie, ella es perfecta, es lo que necesitábamos”, dijo al respecto Schaeffer. “Ella trae una dimensión… mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre “Wandavision” y “Agatha en todas partes” y siento que Aubrey Plaza es una excelente destilación de lo que es diferente. Es esa especie de cualidad impredecible, oscura y profunda. Y ella solo es tremenda”, agregó.