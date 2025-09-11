La serie colombiana “Betty, la fea: la historia continúa” se transmitió en más de 240 países a través de Prime Video. La segunda temporada emitida en 2025, uno año después de su estreno en la plataforma, llegó por episodios pares cada semana. Y culmina con una trama que mantiene viva la herencia cultural de la telenovela original “Yo soy Betty, la fea” (1999-2001).
Fecha de estreno de los episodios finales de la serie
El final de temporada está programado para 12 de septiembre de 2025. Prime Video transmitirá los dos últimos episodios en simultáneo, marcando el cierre oficial de la historia actual de Ecomoda, Betty y Armando.
Pero, ojo con el final, porque la serie fue confirmada para una tercera entrega. Revisa el adelanto de la temporada 3 de “Betty, la fea: la historia continúa” aquí.
Hora de estreno de los episodios finales de la serie
Los capítulos finales de la serie, “Fuego en el cuartel” y “Betty es Colombia”, correspondientes al 9 y 10 de la segunda temporada, se estrenan en septiembre por Prime Video.
Los episodios de la segunda temporada se lanzaron cada viernes entre agosto y septiembre. El horario de estreno por país latinoamericano de los capítulos finales se detalla a continuación:
- Perú: 2:00 a.m. (hora de Lima)
- México: 1:00 a.m.
- Colombia: 2:00 a.m.
- Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Chile: 3:00 a.m.
- Argentina: 4:00 a.m.
En España, el estreno será a partir de las 8:00 a.m. de ese día.
Sinopsis del final de “Betty, la fea: la historia continúa” temporada 2
La historia sigue a Beatriz Pinzón Solano enfrentando los problemas financieros y personales que arrastra Ecomoda. Tras la ruptura de su matrimonio con Armando Mendoza y la reaparición de rivales, Betty debe decidir entre seguir protegiendo la empresa junto a su hija Camila (Juanita Molina) o atreverse a iniciar un nuevo futuro.
La segunda temporada explora la relación entre Betty y su hija Mila, quienes están más unidas en la segunda temporada. Por su parte, Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) ha quedado como el villano de la historia ante la mirada de su hija, quien descubrió el diario de Betty. En paralelo, la joven diseñadora de modas se encuentra en una encrucijada entre dos hombres, Ignacio (Sebastián Osorio) y Jeff (Jerónimo Cantilo), quienes también trabajan en Ecomoda.
Anteriormente, un holding europeo puso a competir a Betty frente al equipo de Ignacio para ver quién obtenía el presupuesto correspondiente cuyo fin era salvar Ecomoda. Eso se definirá en los episodios finales de la segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”. Estos plantean un nuevo panorama para la compañía de modas, que estará a cargo del diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango), según lo visto en el adelanto de la tercera temporada.
¿Dónde ver “Betty, la fea: la historia continúa” temporada 2?
La serie está disponible en Prime Video, que cuenta con los derechos para transmitir todo el contenido de “Betty, la fea” en Latinoamérica, España y el mundo.
Elenco de la temporada 2 de “Betty, la fea: la historia continúa”
La segunda temporada reúne al elenco clásico y algunos nuevos rostros:
- Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano
- Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza
- Juanita Molina como Camila ‘Mila’
- Mario Duarte como Nicolás Mora
- Lorna Cepeda como Patricia Fernández
- Julián Arango como Hugo Lombardi
- Diego Cadavid como Román
- Estefanía Gómez como Aura María
- Luces Velásquez como Bertha
- Marcela Posada como Sandra
- Julio César Herrera como Fredy
- Jorge Herrera como Don Hermes
- Valentina Lagarejo como Carme, la modelo de Ecomoda
- Natalia Ramírez como Marcela Valencia
- Carlos ‘Pity’ Camacho como Pascual, el papero
- Sebastián Osorio como Ignacio Valencia
- Jerónimo Cantilo como Jeff, el diseñador
- Ricardo Vélez como Mario Calderón
- Zharick León como María José
- Rodrigo Candemil como Esteban
- Alberto León Jaramillo como Gutiérrez
Ficha técnica
|Título Original
|“Betty, la fea: la historia continúa”
|Géneros
|Comedia, drama, romance, telenovela
|Director
|Mauricio Cruz Fortunato
|País de origen
|Colombia
|Guionistas
|Martha Betoldi, Valeria Gómez, César Betancur, Luis Carlos Ávila Rincón,
|Estudio
|Estudios RCN
|Producción
|Prime Video, Estudios RCN
|Protagonista
|Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Juanita Molina
|Fecha de estreno
|15 de agosto de 2025 (inicio T2) / 12 septiembre 2025 (final T2)
|N° de Episodios
|10 (temporada 2)
|Idioma Original
|Español
Adelanto oficial de la temporada 3 de “Betty, la fea: la historia continúa”
