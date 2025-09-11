La serie colombiana “Betty, la fea: la historia continúa” se transmitió en más de 240 países a través de Prime Video. La segunda temporada emitida en 2025, uno año después de su estreno en la plataforma, llegó por episodios pares cada semana. Y culmina con una trama que mantiene viva la herencia cultural de la telenovela original “Yo soy Betty, la fea” (1999-2001).

Fecha de estreno de los episodios finales de la serie

El final de temporada está programado para 12 de septiembre de 2025. Prime Video transmitirá los dos últimos episodios en simultáneo, marcando el cierre oficial de la historia actual de Ecomoda, Betty y Armando.

Pero, ojo con el final, porque la serie fue confirmada para una tercera entrega. Revisa el adelanto de la temporada 3 de “Betty, la fea: la historia continúa” aquí.

Hora de estreno de los episodios finales de la serie

Los capítulos finales de la serie, “Fuego en el cuartel” y “Betty es Colombia”, correspondientes al 9 y 10 de la segunda temporada, se estrenan en septiembre por Prime Video.

Los episodios de la segunda temporada se lanzaron cada viernes entre agosto y septiembre. El horario de estreno por país latinoamericano de los capítulos finales se detalla a continuación:

Perú: 2:00 a.m. (hora de Lima)

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

En España, el estreno será a partir de las 8:00 a.m. de ese día.

Sinopsis del final de “Betty, la fea: la historia continúa” temporada 2

Ana María Orozco interpreta a Beatriz Pinzón Solano en el episodio "Inteligencia Des-artificial" de la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

La historia sigue a Beatriz Pinzón Solano enfrentando los problemas financieros y personales que arrastra Ecomoda. Tras la ruptura de su matrimonio con Armando Mendoza y la reaparición de rivales, Betty debe decidir entre seguir protegiendo la empresa junto a su hija Camila (Juanita Molina) o atreverse a iniciar un nuevo futuro.

La segunda temporada explora la relación entre Betty y su hija Mila, quienes están más unidas en la segunda temporada. Por su parte, Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) ha quedado como el villano de la historia ante la mirada de su hija, quien descubrió el diario de Betty. En paralelo, la joven diseñadora de modas se encuentra en una encrucijada entre dos hombres, Ignacio (Sebastián Osorio) y Jeff (Jerónimo Cantilo), quienes también trabajan en Ecomoda.

Anteriormente, un holding europeo puso a competir a Betty frente al equipo de Ignacio para ver quién obtenía el presupuesto correspondiente cuyo fin era salvar Ecomoda. Eso se definirá en los episodios finales de la segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”. Estos plantean un nuevo panorama para la compañía de modas, que estará a cargo del diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango), según lo visto en el adelanto de la tercera temporada.

¿Dónde ver “Betty, la fea: la historia continúa” temporada 2?

La serie está disponible en Prime Video, que cuenta con los derechos para transmitir todo el contenido de “Betty, la fea” en Latinoamérica, España y el mundo.

Elenco de la temporada 2 de “Betty, la fea: la historia continúa”

La segunda temporada reúne al elenco clásico y algunos nuevos rostros:

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza

Juanita Molina como Camila ‘Mila’

Mario Duarte como Nicolás Mora

Lorna Cepeda como Patricia Fernández

Julián Arango como Hugo Lombardi

Diego Cadavid como Román

Estefanía Gómez como Aura María

Luces Velásquez como Bertha

Marcela Posada como Sandra

Julio César Herrera como Fredy

Jorge Herrera como Don Hermes

Valentina Lagarejo como Carme, la modelo de Ecomoda

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Carlos ‘Pity’ Camacho como Pascual, el papero

Sebastián Osorio como Ignacio Valencia

Jerónimo Cantilo como Jeff, el diseñador

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Zharick León como María José

Rodrigo Candemil como Esteban

Alberto León Jaramillo como Gutiérrez

Ficha técnica

Título Original “Betty, la fea: la historia continúa” Géneros Comedia, drama, romance, telenovela Director Mauricio Cruz Fortunato País de origen Colombia Guionistas Martha Betoldi, Valeria Gómez, César Betancur, Luis Carlos Ávila Rincón, Estudio Estudios RCN Producción Prime Video, Estudios RCN Protagonista Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Juanita Molina Fecha de estreno 15 de agosto de 2025 (inicio T2) / 12 septiembre 2025 (final T2) N° de Episodios 10 (temporada 2) Idioma Original Español

Adelanto oficial de la temporada 3 de “Betty, la fea: la historia continúa”

Prime Video confirmó la renovación de la serie, que sumará el regreso de Diego Cadavid como Román en los próximos episodios.