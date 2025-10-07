¿Un nuevo amor? Durante la noche del domingo, tras la victoria de Universitario de Deportes, el futbolista peruano Edison ‘Oreja’ Flores celebró con sus amigos y una misteriosa mujer, a quien recibió en su departamento.

Las imágenes, captadas por ‘Magaly TV’, mostraron cenando junto a un grupo de amigos, donde se encontraba la joven, identificada como Antonella Martorell, de 28 años y marketera de profesión.

Según el informe, alrededor de las 11 de la noche, Flores y sus acompañantes se dirigieron al domicilio del futbolista, por lo que, el vehículo de Martorell y el de Flores fueron registrados ingresando a la cochera del condominio donde reside el deportista.

Martorell, natural de Tacna, ha tenido un estrecho vínculo con el futbolista. Según el programa de espectáculos, en varias ocasiones, la joven habría tenido acceso a zonas privilegiadas del Estadio Monumental en partidos del equipo Crema.

Edison Oreja Flores y Antonella Martorell ingresando a la casa del deportista | Foto: Magaly TV (Captura)

Además, en sus redes sociales, tendría una fotografía posando con una camiseta de la selección peruana que lleva el número de Flores, lo que daría pistas de un posible romance entre ambos.

El deportista, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

La difusión de estas imágenes se da en un momento en que el jugador atraviesa el final de su matrimonio con Ana Siucho, misma quien, desactivó su cuenta de Instagram en medio de la polémica.