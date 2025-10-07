Christian Domínguez se encuentra nuevamente envuelto en la polémica. Esta vez, el cantante de cumbia reaccionó a las recientes declaraciones de su hija mayor, quien señaló que no lo ve hace cuatro meses. Además, señaló a Karla Tarazona como responsable de la desatención de su progenitor.

Al respecto, el cantante se comunicó con Gian Piero Díaz, conductor de “Entrometidos”, y le informó las acciones que tomará tras las declaraciones de su hija mayor. Según comentó, Domínguez prefiere manejar la situación en privado.

“Está muy apenado por la familia y no quiere exponer más a la hija… Lo manejará a la interna porque es un tema delicado”, dijo Gian Piero, según la comunicación que tuvo con Christian Domínguez.

El conductor del programa de Willax dijo que espera que Christian Domínguez pueda solucionar el tema familiar que hoy lo pone en el centro de la polémica.

“Me parece bien, manéjalo a la interna, me parece delicado, pero lo importante es que puedas mejorar la relación con tu hija y puedas ir reparando eso porque todo tiene solución en la vida”, precisó.

Como se recuerda, a través de una transmisión en vivo, la hija mayor de Christian Domínguez reveló que se encuentra alejada de su padre desde hace cuatro meses y que fue él quien marcó distancia de ella.

“Mi papá no me habla hace cuatro meses… Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, aseguró en su transmisión.