Paul Michael, exintegrante de Combinación de la Habana y actual pareja de Pamela López, generó comentarios al referirse al futbolista Christian Cueva durante una entrevista en el podcast de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

El cantante fue consultado sobre “a quién mandaría con urgencia a clases de canto”, y entre las opciones aparecieron las imágenes de Cueva, Pamela Franco y Marisol.

Tras una breve conversación con Pamela López, quien lo acompañaba en el set, Paul Michael respondió entre risas: “¡Qué rápido me mandó el mensaje! No es nada personal, no es nada personal. (Pero yo elegiría) a Christian Cueva”.

La respuesta desató carcajadas entre los presentes, incluido el propio Dávila, quien comenzó a cantar junto a Michael el tema Cervecero, interpretado meses atrás por Pamela Franco y Cueva.

Mientras tanto, Pamela López sorprendió recientemente al anunciar una canción propia, cuya letra estaría inspirada en su historia personal.

En un reportaje realizado por el programa Día D, se le ve grabando en una cabina acompañada de Paul Michael y entonando frases como: “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”.

Paul Michael y Pamela López preparan nuevo disco juntos

El cantante Paul Michael reveló que trabaja en un nuevo proyecto musical junto a Pamela López. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’. Vamos a sacar un disco”, comentó el artista de 27 años durante una transmisión en vivo por TikTok.

Por su parte, Pamela López compartió el reportaje en el que se mostró parte de su incursión musical y destacó el apoyo que recibe de su pareja. “Cualquier persona que te motive a ser mejor, es alguien que merece estar en tu vida”, escribió en redes sociales.