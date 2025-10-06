Ricardo Mendoza y su novia, Katya Mosquera, confirmaron que están en la dulce espera de su bebé juntos. Mediante una emotiva publicación en redes sociales, el comediante y su pareja dieron a conocer la feliz noticia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Katya Mosquera y Ricardo Mendoza publicación las primeras ecografías de su bebé. Las imágenes llegaron al lado de un emotivo mensaje.

“Viene al mundo un bebé. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos, y esta foto… es solo el avance, el previo, la promesa”, escribieron en el post.

Además, Mosquera, novia de ‘Richavo’, agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras anunciar su embarazo en el show de “HH” en París, Francia.

“La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapa… y gracias por el amor y buena onda que estamos recibiendo. Nos ayuda, en serio, nos refresca y dan ganas de hacer las cosas bien. Te esperamos, aquí ya estamos contando las horas pa’ tu llegada”, señaló.

Como se recuerda, Ricardo Mendoza anunció el embarazo de Katya Mosquera durante el show de “Hablando Huevadas” en la Torre Eiffel de París, Francia. La noticia fue celebrada por sus familiares y amigos.