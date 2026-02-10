Ricardo Mendoza enternece a todos al presentar a su primer hijo con un conmovedor mensaje: “Tu mamá ha hecho todo el trabajo”

Por Redacción EC

Ricardo Mendoza ha sabido ganarse el cariño del público debido a su irreverente monólogo que presenta en cada show de “Hablando huevadas”. Lejos de las cámaras de televisión y cine, el actor peruano atraviesa por uno de sus mejores momentos personales al convertirse en padre, junto a su novia, Katya Mosquera. Y es que, a través de sus redes sociales, el presentador de HH escribió unas emotivas palabras dirigidas a su primogénito, en las que expresó su alegría y emoción por su llegada. Esta buena noticia representa un momento especial en la vida de la pareja, quienes previamente se encontraban contando los días por tener a su bebé en sus brazos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

