Ricardo Mendoza enternece a todos al presentar a su primer hijo con un conmovedor mensaje: “Tu mamá ha hecho todo el trabajo”

Ricardo Mendoza ha sabido ganarse el cariño del público debido a su irreverente monólogo que presenta en cada show de “Hablando huevadas”. Lejos de las cámaras de televisión y cine, el actor peruano atraviesa por uno de sus mejores momentos personales al convertirse en padre, junto a su novia, Katya Mosquera. Y es que, a través de sus redes sociales, el presentador de HH escribió unas emotivas palabras dirigidas a su primogénito, en las que expresó su alegría y emoción por su llegada. Esta buena noticia representa un momento especial en la vida de la pareja, quienes previamente se encontraban contando los días por tener a su bebé en sus brazos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REVELÓ RICARDO MENDOZA SOBRE EL NACIMIENTO DE SU PRIMER HIJO?

El 9 de febrero, Ricardo Mendoza anunció con bombos y platillos la llegada de su primer bebé, revelando que nació prematuro. En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el comediante peruano contó que, junto a su esposa, Katya Mosquera, acudió a la clínica para una consulta de rutina, cuando el médico les indicó que debían intervenirla en dos horas para el nacimiento de su bebé, que se produjo el 6 de febrero a las 9:54 p. m. Así, el conductor de HH confesó que actualmente su hijo se encuentra en casa, lo que ha generado que pase malas noches. Aunque, el popular ‘Richavo’ ha descrito esta experiencia como un “enamoramiento muy divertido”.

“Fue inesperado porque salió de toda la programación. Es como un enamoramiento muy divertido porque lo cuidas y te despiertas cuando llora. A pesar de que ha sido un niño prematura ya está en casa tranquilo. Fue una consulta de rutina, pero el doctor le dijo ‘ya no aguantas más y en dos horas estás en la sala de parto’. Felizmente todo bien y bacán. Yo siempre trato de esconder mis miedos en la comedia y humor. Nació el 6 de febrero, es super chiquito, mide 40 centímetros, es super chiquito la verdad, la ropa chiquita no le queda”, conto el humorista muy emocionado frente a las cámaras.

¿CÓMO ANUNCIÓ RICARDO MENDOZA QUE SERÁ PADRE?

El pasado 20 de septiembre de 2025, Ricardo Mendoza aprovechó un momento fuera del guion durante la presentación de “Hablando Huevadas” en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre Eiffel, para compartir con los asistentes que estaba por convertirse en papá. Ante un público conformado por peruanos y seguidores de distintos países, el comediante expresó con emoción que se avecinaba una etapa muy especial en su vida.