Por Manuel Gomez

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. En ese contexto, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a que inició un romance sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años. Sin embargo, el popular cómico, desde una faceta más seria, reveló un inédito episodio personal que involucró a sus hijas menores, fruto de su relación con Monserrat Seminario, y una prueba de ADN a la que decidió someterlas. Las declaraciones del artista nacional no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que también generaron reacciones debido a que aún no ha realizado el reconocimiento legal de una de sus pequeñas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.