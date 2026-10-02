Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. En ese contexto, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a que inició un romance sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años. Sin embargo, el popular cómico, desde una faceta más seria, reveló un inédito episodio personal que involucró a sus hijas menores, fruto de su relación con Monserrat Seminario, y una prueba de ADN a la que decidió someterlas. Las declaraciones del artista nacional no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que también generaron reacciones debido a que aún no ha realizado el reconocimiento legal de una de sus pequeñas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REVELÓ EL ADN DE LAS HIJAS DE MELCOCHITA Y MONSERRAT SEMINARIO?

En una reciente entrevista para el podcast ‘Magaly Medina’, el popular Melcochita decidió abrir su corazón y contar públicamente que le realizó una prueba de ADN a dos de sus hijas que tuvo fruto de su relación con Monserrat Seminario. Ante la pregunta de la ‘Urraca’ sobre los resultados, el cómico reveló de manera contundente que la prueba salió positiva, confirmando que María Esperanza y Cecilia son sus hijas biológicas. Sin embargo, Pablo Villanueva hizo un mea culpa por no haber realizado hasta el momento el reconocimiento de paternidad, debido, según explicó, a un descuido, ya que las niñas nacieron en Piura.

@magaly.podcast "La prueba de ADN pendiente a sus hijas" con Pablo Villanueva "Melcochita" 🧬👶📝 De someterse a pruebas de ADN para despejar dudas sobre la paternidad de sus hijas con Monserrat y confirmar los resultados positivos, a enfrentar el reclamo por las firmas en el registro civil. Pablo Villanueva "Melcochita" se confiesa cara a cara con Magaly Medina sobre el cariño que siente por sus hijas, el descuido de no haber regularizado su apellido por la distancia y el compromiso de viajar hasta Sullana para firmarlas como corresponde. 🎙️ Mira el episodio completo por Youtube: Magaly Medina El Podcast. 📌 #MagalyMedinaElPodcast #Melcochita #PruebaDeADN #Familia #Confesiones #PodcastPerú ♬ sonido original - Magaly podcast

Ante esta situación, Melcocha reconoció que, al tratarse de un tema urgente, buscará regularizar este trámite lo antes posible y viajará a la región norteña. “Sí, le hice la prueba de ADN a las dos y salió positivo. (¿Son tus hijas?) Sí las dos. No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también. Pero sí, tengo que regularizarlo. Ahora, están en Sullana. Cuando tenga tiempo voy allá y la firmo”, dijo la expareja de Monserrat.

¿QUÉ DIJO HEYDI AMADO SOBRE SU RELACIÓN SENTIMENTAL CON ‘MELCOCHITA’?

En el primer episodio del pódcast de Milena Zárate, Heydi Amado fue invitada para hablar sobre su relación con el popular ‘Melcochita’ y cómo afronta un romance marcado por una amplia diferencia de edad. De acuerdo con la joven de 22 años, su noviazgo con el cómico se ha fortalecido con el paso de los meses, especialmente porque al inicio del romance fue ella quien estuvo a su lado para cuidarlo y brindarle apoyo. Pese a las críticas y cuestionamientos de las hijas del artista y de algunos seguidores, la pareja ha optado por ignorar los comentarios y continuar disfrutando de su buena etapa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las panelistas fue cuando la también enfermera reveló que nunca había estado en una relación amorosa, secreto que conocía muy bien Pablo Villanueva. Asimismo, tras pasar varios momentos juntos, el humorista le expresó sus sentimientos con total sinceridad, sin ejercer presión para que iniciaran un noviazgo. “Él sabía que yo no había tenido enamorado ni nada. Me dice este…. te puedo enseñar cómo te debe tratar un hombre, en caso tú no sientas que quieres estar conmigo”, confesó Amado.