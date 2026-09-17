A lo largo de más de ocho décadas de carrera, Pablo Villanueva “Melcochita” ha hecho de la versatilidad su sello. Música, humor, televisión y cine forman parte de una trayectoria marcada por una personalidad inconfundible, una extraordinaria capacidad para improvisar y un talento que convirtió su picardía, sus frases y sus chapas en parte de la memoria popular peruana. Su nombre, además, trascendió fronteras y llegó a escenarios internacionales.