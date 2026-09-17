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A lo largo de más de ocho décadas de carrera, Pablo Villanueva “Melcochita” ha hecho de la versatilidad su sello. Música, humor, televisión y cine forman parte de una trayectoria marcada por una personalidad inconfundible, una extraordinaria capacidad para improvisar y un talento que convirtió su picardía, sus frases y sus chapas en parte de la memoria popular peruana. Su nombre, además, trascendió fronteras y llegó a escenarios internacionales.
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Su vocación musical comenzó en la infancia. A los seis años integró "Son de Aruba" y, más adelante, formó con sus hermanos "Son Cubillas", donde empezó a consolidarse como percusionista y cantante.
Como sonero compartió escenarios con figuras como Celia Cruz, Johnny Pacheco, Tito Puente y Willie Colón. También grabó para Fania Records y llevó su música a distintos países.
Aunque en el Perú se hizo masivamente conocido por la comicidad, Melcochita siempre ha dicho que su verdadera pasión es la música. Ha grabado alrededor de 75 temas de salsa.