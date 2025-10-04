Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del popular show de improvisación ‘Hablando Huevadas’, completaron exitosamente una gira por varios países de Europa.

Tras un histórica presentación en la Torre Eiffel, en París, donde Ricardo anunció que se convertirá en padre con su novia Katya Mosquera, la dupla continuó con emocionantes shows a teatro lleno.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza en Milán | Foto: Difusión

La gira incluyó paradas en Madrid, Barcelona y Roma. Tras ello, el tour europeo culminó en Milán, en el Teatro Arcimboldi, donde se presentaron el pasado 29 de septiembre, congregando a casi 3 000 personas que disfrutaron de su irreverente espectáculo.

El público que asistió al show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en Milán | Foto: Difusión

¿Qué mensaje dio Ricardo Mendoza por el embarazo de su novia?

Ricardo Mendoza confirmó que será padre durante una presentación de “Hablando Huevadas” en la sala Gustave Eiffel, en la Torre Eiffel de París, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Horas después del show, Mendoza compartió una fotografía compartida originalmente por su novia, Katya Mosquera, donde ambos aparecen abrazados en París. La imagen estaba acompañada por la palabra “Amores” en plural.

Este texto fue inmediatamente interpretado por sus seguidores como la confirmación del embarazo, desatando una oleada de felicitaciones. Al evento asistieron sus fans peruanos y extranjeros, entre ellos, la conductora de TV Magaly Medina y su esposo.

Ricardo Mendoza y su pareja Katya Mosquera serán padres.