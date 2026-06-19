Jorge Luna ha dado un salto definitivo del escenario a la cima de los negocios digitales. Su plataforma, ‘No Hay Sin Suerte’, acaba de recibir una distinción sin precedentes en el país, consolidándolo como un pionero al integrar el entretenimiento con la gestión empresarial. Este reconocimiento valida un modelo basado no en la publicidad invasiva, sino en la conexión real con los seguidores. A continuación, exploramos cómo este creador de contenido logró transformar su comunidad digital en un negocio premiado, marcando un precedente fundamental para los emprendedores que hoy buscan revolucionar el mercado nacional desde la pantalla, demostrando que la creatividad, sumada a una visión estratégica sólida, es capaz de alcanzar los estándares más altos del sector comercial en todo el Perú.

¿CUÁL ES EL LOGRO HISTÓRICO QUE ALCANZÓ ‘NO HAY SIN SUERTE’?

La plataforma se ha alzado con un Effie Plata, un galardón de prestigio mundial que premia la eficacia publicitaria y el éxito real de los negocios. Este reconocimiento es un hecho sin precedentes en el Perú, ya que es la primera vez que un proyecto nacido de un creador de contenido logra destacar en esta premiación.

Al respecto, el socio de Ricardo Mendoza compartió su emoción en Instagram: “Hicimos historia otra vez. ‘No Hay Sin Suerte’ se convierte en el primer negocio de un creador de plataforma digital en ganar un Effie Perú, un reconocimiento que premia la efectividad en marketing. Estamos en la cima”.

¿CÓMO SE DIFERENCIA ESTA ESTRATEGIA DEL MARKETING CONVENCIONAL?

En vez de publicidad masiva, la marca apostó por la autenticidad. El secreto estuvo en construir una base sólida basada en la identificación cultural, utilizando relatos y personajes con los que el peruano promedio se siente reflejado. Esta apuesta fue complementada con eventos en vivo, dinámicas exclusivas y diversas acciones en las calles, tácticas que afianzaron el lazo afectivo con los usuarios. De este modo, la audiencia pasó de ser espectadora a convertirse en una comunidad comprometida, demostrando que la lealtad de los suscriptores es el activo más valioso para cualquier modelo de negocio, según informa La República.

¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PREMIO PARA EL FUTURO DE LOS CREADORES?

Este galardón valida un nuevo modelo empresarial. Representa una señal clara para quienes buscan desarrollar compañías partiendo desde comunidades en línea. Para Luna, esta distinción confirma que construir un vínculo real con la audiencia permite crear modelos sostenibles. Esto abre puertas a una nueva generación de emprendedores que, al igual que él, buscan profesionalizar su trabajo en redes sociales, equilibrando el entretenimiento creativo con una estructura de negocios seria y reconocida.

¿CÓMO MARCHA LA PELEA LEGAL POR EL NOMBRE DE SU OTRO PROYECTO?

Mientras celebra este éxito, Luna, junto a su colega Ricardo Mendoza, mantiene un juicio contra Indecopi por el rechazo al registro de “Hablando Huevadas”. La institución argumentó que el nombre atenta contra las “buenas costumbres”, criterio criticado por especialistas debido a su alta subjetividad. Pese a que la marca ha triunfado en escenarios internacionales, el registro en Perú sigue bloqueado, obligando a los comediantes a recurrir a la justicia para cuestionar una normativa que, según señalan, se aplica de forma arbitraria frente a un negocio consolidado.

VÍDEO RECOMENDADO: