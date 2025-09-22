El comediante peruano Ricardo Mendoza, conocido por mantener cierta reserva respecto a su intimidad, sorprendió a sus seguidores en París al revelar durante un show de “Hablando Huevadas” que se convertirá en padre junto a su novia Katya Mosquera.

El anuncio no solo se produjo en un espectáculo cargado de humor y complicidad con su audiencia, sino que también fue reforzado con una publicación en redes sociales que desató una ola de comentarios y felicitaciones. Con este gesto, Mendoza anunció uno de los capítulos más emotivos de su trayectoria personal y artística.

¿QUÉ MENSAJE COMPARTIÓ RICARDO MENDOZA EN REDES SOCIALES?

Horas después del show en Francia, el comediante difundió una fotografía en la que aparece abrazando a Katya Mosquera frente a un escenario icónico de París. La imagen, que primero compartió ella y luego él reposteó en sus historias, incluía un texto breve pero significativo: “Amores”. Esa palabra, escrita en plural, fue la que terminó de desatar la emoción entre sus seguidores, quienes interpretaron que ya no se trataba solo de la pareja, sino también de la llegada de un bebé. Los comentarios de felicitación no tardaron en multiplicarse.

Foto: @ricardoelcomediante

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DE RICARDO MENDOZA DE QUE SERÁ PADRE?

El sábado 20 de septiembre de 2025, Mendoza aprovechó un momento fuera del guion durante la presentación de “Hablando Huevadas” en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre Eiffel, para compartir con los asistentes que estaba por convertirse en papá. Ante un público conformado por peruanos y seguidores de distintos países, el comediante expresó con emoción que se avecinaba una etapa muy especial en su vida.

¿QUIÉN DIFUNDIÓ LA NOTICIA ANTES DE QUE EL CAPÍTULO EN PARÍS SE EMITIERA?

Aunque el anuncio fue recibido con entusiasmo en la sala, no fueron los videos de los asistentes los que expandieron la noticia. La amplificación real llegó gracias a Brigitte Valencia, creadora de contenido que estuvo presente en el espectáculo y que decidió contar lo ocurrido a través de su canal de difusión en Instagram, según recoge Infobae.

Allí relató con detalle: “En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal. Fue muy emocionante porque la gente aplaudió, gritó y celebró con ellos. Se sintió un ambiente muy especial”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL COMPROMISO DE RICARDO MENDOZA CON KATYA MOSQUERA?

En marzo de 2025, Mendoza sorprendió a su público al revelar que se comprometió durante una función de “Hablando Huevadas”. Con la proyección de fotografías, compartió la noticia a la audiencia diciendo: “Para despedir este programa voy a presentarte dos fotos que he preparado para ti. Son dos fotos, cuando salga la segunda foto, se acabará este programa”.

Al aparecer la última imagen, se veía a Katya sonriente con una copa de champagne, luciendo un anillo en su dedo anular, mientras Mendoza le tomaba la mano. Jorge Luna, su compañero, reaccionó con humor: “Estoy impactado, no me lo esperaba. Hasta estoy un poco decepcionado de que no me lo hayas contado antes”.