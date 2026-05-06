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Comediantes llevan a Indecopi al Poder Judicial por registro de su marca. (Foto: Captura/YT)
Comediantes llevan a Indecopi al Poder Judicial por registro de su marca. (Foto: Captura/YT)
Por Redacción EC

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del show Hablando Huevadas, iniciaron un proceso legal contra el Indecopi luego de que la entidad rechazara el registro de su marca por considerar que atentaría contra el orden público y las “buenas costumbres”.

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