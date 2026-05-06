Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del show Hablando Huevadas, iniciaron un proceso legal contra el Indecopi luego de que la entidad rechazara el registro de su marca por considerar que atentaría contra el orden público y las “buenas costumbres”.

La demanda contencioso-administrativa, admitida a trámite por el Poder Judicial, busca anular la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, que negó la inscripción del nombre para servicios de entretenimiento. El documento legal, fechado el 7 de abril de 2026, fue difundido por el programa Magaly TV, La Firme.

Durante una de sus presentaciones, Jorge Luna confirmó el inicio del proceso judicial. “Paso a notificarle, con cero comedia, al Indecopi que nos ha negado el registro de esta marca. Ya inicié el proceso y fue admitido. Los estamos demandando. Voy a ir hasta las últimas ”, señaló.

El comediante sostuvo que el objetivo de la demanda es que se reconozca su derecho como emprendedor. “El juez tiene que exigir que el Indecopi me dé el registro de mi marca y proteja mis derechos como emprendedor peruano. No me voy a cansar” , añadió.

Por su parte, Ricardo Mendoza indicó que la solicitud ha sido rechazada en tres oportunidades, pese al éxito internacional del espectáculo. “El Gobierno nos ha rechazado la inscripción de nuestra marca, que incluso ha llenado el Madison Square Garden y ha ganado un Martín Fierro”, comentó.

Luna también cuestionó los argumentos del organismo. “¿Cómo va a atentar contra la moral mi marca? Está registrada en siete países. No puede ser que en mi propio país no me la den ”, afirmó.

El caso marca el inicio de una disputa legal que podría sentar precedentes sobre los criterios de registro de marcas en el país, especialmente en el ámbito del entretenimiento.