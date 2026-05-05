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La defensa de la cantante sostuvo que Spears ha tomado la responsabilidad de sus actos y ha implementado cambios positivos en su vida | Foto: VALERIE MACON / AFP
La defensa de la cantante sostuvo que Spears ha tomado la responsabilidad de sus actos y ha implementado cambios positivos en su vida | Foto: VALERIE MACON / AFP
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

La cantante Britney Spears admitió haber conducido de forma imprudente bajo los efectos del alcohol tras alcanzar un acuerdo con la justicia este lunes en California, donde se le impuso una sentencia de un año de libertad condicional.

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