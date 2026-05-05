La cantante Britney Spears admitió haber conducido de forma imprudente bajo los efectos del alcohol tras alcanzar un acuerdo con la justicia este lunes en California, donde se le impuso una sentencia de un año de libertad condicional.

La artista, de 44 años, fue arrestada la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, pero recuperó su libertad a la mañana siguiente. Según medios locales, la intérprete ingresó a un programa de rehabilitación poco después del incidente.

Britney Spears | Crédito: VALERIE MACON / AFP

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Mediante el convenio establecido con la fiscalía de Ventura, Spears admitió el cargo de conducción imprudente, una infracción considerada menor en comparación con el cargo inicial de conducir bajo los efectos del alcohol.

Su abogado, Michael A. Goldstein, confirmó que la sentencia estipula 12 meses de libertad condicional para su representada.

Respecto al estado actual de la cantante, Goldstein declaró a la agencia AFP que ella se siente satisfecha por concluir el proceso legal.

“Ella está aliviada de dejar esto atrás”, señaló el jurista, quien evitó confirmar si Spears permanece en su domicilio o en un centro especializado, aunque destacó que la artista cuenta con el apoyo de un equipo cercano.

El fiscal del distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, explicó que la reducción de los cargos responde a la falta de antecedentes similares de la acusada y a su disposición para colaborar con las autoridades.

Por su parte, la defensa de Britney comentó que Spears ha tomado la responsabilidad de sus actos e implementó cambios positivos en su vida, factores que influyeron directamente en la decisión final del Ministerio Público.

Britney Spears | (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Aunque los fiscales no especificaron qué sustancias fueron halladas en el organismo de Spears al momento de su detención, la cantante mencionó en su autobiografía de 2023 que consumía Adderall, un medicamento para el trastorno de atención, descartando tener problemas con el alcohol u otras drogas.

Este episodio sucede tras años de controversia sobre la vida de la “Princesa del Pop”, quien recuperó su autonomía en 2021 luego de que un tribunal de Los Ángeles disolviera la tutela legal ejercida por su padre, Jamie Spears, durante 13 años.

*Con información de AFP