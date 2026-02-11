Britney Spears volvió a ser noticia por un movimiento clave en su carrera. La cantante, de 44 años, vendió su catálogo musical, según confirmó la revista People, en una operación que marca una nueva etapa en carrera. La información fue revelada inicialmente por TMZ el martes 10 de febrero. De acuerdo con documentos legales revisados por ese medio, Spears transfirió la propiedad de su catálogo a la editora musical Primary Wave el pasado 30 de diciembre.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la cifra que habría recibido la artista por la venta de sus canciones. Tampoco hubo comentarios oficiales por parte de los representantes de Spears ni de Primary Wave.

El acuerdo incluiría varios de los mayores éxitos de la cantante, entre ellos “…Baby One More Time”, “Circus”, “Womanizer”, entre otros temas que definieron su carrera y la convirtieron en una de las figuras más influyentes del pop.

No se informó cuánto recibió la artista por la operación. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Primary Wave es una de las editoras más importantes del sector y, según su sitio web, posee los catálogos de artistas como Prince, Bob Marley, Stevie Nicks y Whitney Houston, lo que coloca la música de Spears dentro de un portafolio de alto perfil.

A lo largo de su trayectoria, Britney Spears lanzó nueve álbumes de estudio, desde ‘…Baby One More Time’ en 1999 hasta ‘Glory’ en 2016. Según Sony Music, ha vendido cerca de 150 millones de discos en todo el mundo, consolidando su estatus como ícono global.

Pocas semanas antes de conocerse la venta del catálogo, Spears compartió un mensaje personal en Instagram sobre su futuro artístico.

La noticia llega semanas después de que Spears compartiera un mensaje sobre su futuro artístico. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el cabello, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y AUSTRALIA muy pronto”, escribió.

“Es una gran estrella y me siento muy humilde de estar en su presencia. ¡Dios te bendiga, pequeño!”, agregó.

Lo último que se sabe sobre Briyney Spears

En los últimos días, Britney Spears compartió mensajes muy personales en sus redes donde habló sobre su familia y cómo la trataron en el pasado.

Según Rolling Stone, la cantante dijo que se siente “super afortunada de estar viva” después de lo que vivió con algunos miembros de su familia y añadió que, aunque se puede perdonar, “uno nunca olvida” lo que pasó. Spears también expresó que ahora siente miedo de ciertas personas de su entorno familiar.

La relación con sus hijos también fue tema de conversación. Según reportes, Spears pasó tiempo con su hijo menor, Jayden, intentando recuperar el vínculo después de años de distanciamiento; sin embargo, su hijo mayor, Sean, decidió no unirse en las celebraciones familiares durante la última Navidad.

Como se recuerda, Britney estuvo lidiando con declaraciones de su exesposo Kevin Federline en su libro, donde él habla sobre su comportamiento errático en el pasado.

Spears respondió criticando esas versiones como “mentiras piadosas” y diciendo que lo que más quiere en la vida es poder estar cerca de sus hijos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí