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Britney Spears ingresa de forma voluntaria a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Britney Spears ingresa de forma voluntaria a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La cantante Britney Spears ha ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación, un paso que su entorno considera clave para su recuperación, cinco semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, según informó la revista People magazine.

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