Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical

La cantante estadounidense Britney Spears ha formalizado la venta de los derechos de su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, según revelaron este miércoles informes de TMZ y Variety.

Aunque el monto exacto permanece bajo cláusulas de confidencialidad, fuentes cercanas a la operación la describen como un “acuerdo histórico”. El contrato, gestionado bajo la representación de Cade Hudson, se habría firmado el pasado 30 de diciembre.

Britney Spears se presenta en el escenario durante el Jingle Ball 2016 de 102.7 KIIS FM presentado por Capital One en el Staples Center el 2 de diciembre de 2016 en Los Ángeles, California (Foto: AFP) / KEVIN WINTER

Según los documentos legales citados por TMZ, la artista “está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos”. Se especula que el monto percibido podría situarse en el rango de los 200 millones de dólares, una cifra comparable a la obtenida por Justin Bieber en una operación similar recientemente.

Por otro lado, ha trascendido que la venta abarca una de las discografías más influyentes del pop contemporáneo, incluyendo himnos generacionales como "Baby One More Time", “Oops!... I Did It Again”, “Toxic”, “Gimme More” y “Womanizer”.

El nuevo acuerdo con Primary Wave se enfocaría principalmente en la transferencia de las regalías editoriales y pagos contractuales de Britney, tras el control previo de Sony Music sobre sus derechos de grabación, según analistas de la industria.

Así se vivió la primera fecha del concierto de Shakira.

Esta decisión financiera llega en un momento de prolongado silencio artístico. Spears no edita un álbum de estudio desde Glory (2016) y su última presentación en vivo data de octubre de 2018, cuando cerró su gira “Piece of Me” en Austin, Texas.

Tras la cancelación de su segunda residencia en Las Vegas, titulada “Domination”, en 2019, la cantante se ha mantenido alejada de las actuaciones indefinidamente.