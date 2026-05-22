El Buenazo Fest 2 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde, donde no solo se reunirá una amplia oferta gastronómica, sino también diversos conciertos encabezados por bandas nacionales como Los Mirlos, los Hermanos Yaipén y más.

El festival gastronómico creado por el chef Rodrigo Fernandini junto a Twenty20 Entertainment vuelve tras una exitosa primera edición, pero esta vez apostando por la combinación de sabor con experiencia musical.

La música tendrá un rol protagónico durante los dos días del festival. Entre los invitados principales destacan Hermanos Yaipén, Los Mirlos y Combinación de La Habana, quienes se encargarán de poner la cuota de sabor al evento.

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

A ellos se suman Qué tal Cumbión!, Perú Borracho y Son De Guerra, agrupaciones que harán disfrutar al público con música que va desde la salsa, cumbia y sonidos tropicales contemporáneos.

De esta manera, el festival se convertirá en una ciudad gastronómica con espacios diferentes y zonas temáticas. El Buenazo Fest contará con más de 46 propuestas culinarias distribuidas en diferentes espacios temáticos:

Calle del Sabor: un homenaje al street food peruano y a esos sabores que forman parte de nuestra historia.

un homenaje al street food peruano y a esos sabores que forman parte de nuestra historia. Calle Regiones: un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía, celebrando la diversidad gastronómica del país.

un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía, celebrando la diversidad gastronómica del país. Calle Fusión: propuestas innovadoras que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales.

propuestas innovadoras que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales. Calle Peruanazos: tradición, sazón casera y clásicos que representan el corazón de nuestra cocina.

Cabe recordar que el Buenazo Fest 2, donde se reunirá lo mejor de la comida y la música peruana, se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.