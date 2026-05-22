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El Buenazo Fest 2 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde. (Foto: Instagram / @buenazofest)
El Buenazo Fest 2 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde. (Foto: Instagram / @buenazofest)
Por Redacción EC

El Buenazo Fest 2 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde, donde no solo se reunirá una amplia oferta gastronómica, sino también diversos conciertos encabezados por bandas nacionales como Los Mirlos, los Hermanos Yaipén y más.

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