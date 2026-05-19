Se acabó la espera. Live Nation confirmó el regreso de The Strokes a Perú como parte de su gira internacional “Reality Awaits”. La banda liderada por Julián Casablancas se presentará en el escenario del Estadio San Marcos el próximo 20 de noviembre. Las entadas estarán a la venta a través de Ticketmaster.

Ante la expectativa por su regreso a los escenarios peruanos, se anunciaron el precio de los boletos para su concierto en Lima. El evento contará con tres zonas diferenciadas donde el ticket más exclusivo en Cancha 1 costará: S/390 (precio en preventa)

Las otras dos zonas son Cancha 2 y Tribuna, siendo sus costos S/260 y S/190 respectivamente (ambos precios en preventa). Hasta el momento no se ha confirmado si las tribunas laterales del estadio serán utilizadas.

La banda liderada por Julián Casablancas se presentará en el escenario del Estadio San Marcos el próximo 20 de noviembre. (Foto: Instagram / @livenationperu)

La preventa de entradas para el concierto de The Strokes en Lima empezará el miércoles 20 de mayo, a partir de las 10 a.m., a través de Ticketmaster. Esta etapa contará con un 15% de descuento para clientes BBVA. La venta general iniciará el viernes 22 de mayo.

The Strokes en otros países de Latinoamérica

El grupo encabezado por Julián Casablancas ya tiene confirmadas algunas presentaciones en la región como parte de sus presentaciones en el circuito de festivales “Primavera”.

La banda tocará en el Fauna Primavera Fest en Santiago de Chile en algunas de sus tres fechas: 26 al 28 de noviembre; continuará en el Primavera Sound de Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre, y seguirá su paso por Sudamérica en el Primavera Sound de São Paulo el 5 y 6 de diciembre.

El tour acompaña el lanzamiento de “Reality Awaits”, el nuevo álbum de la banda, grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin y finalizado en distintas locaciones internacionales. El guitarrista Albert Hammond Jr. describió el proceso como “mágico” y señaló que el disco presenta un sonido más relajado en comparación con trabajos anteriores.

De esta manera, The Strokes marca su regreso a Perú como parte de su nuevo tour mundial. El show se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2026 en el escenario del Estadio San Marcos. Las entradas podrán adquirirse desde la preventa a través de la página web de Ticketmaster.