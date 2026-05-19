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The Strokes confirma su concierto en Lima este 2026. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
The Strokes confirma su concierto en Lima este 2026. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
Por Redacción EC

Se acabó la espera. Live Nation confirmó el regreso de The Strokes a Perú como parte de su gira internacional “Reality Awaits”. La banda liderada por Julián Casablancas se presentará en el escenario del Estadio San Marcos el próximo 20 de noviembre. Las entadas estarán a la venta a través de Ticketmaster.

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