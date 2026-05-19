Por Redacción EC

Tras numerosos shows con entradas agotadas alrededor del mundo, The Strokes amplían su masiva gira con dos fechas adicionales en Sudamérica y un regreso a México. El esperado concierto en Lima se realizará el próximo 20 de noviembre.

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