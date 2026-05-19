Tras numerosos shows con entradas agotadas alrededor del mundo, The Strokes amplían su masiva gira con dos fechas adicionales en Sudamérica y un regreso a México. El esperado concierto en Lima se realizará el próximo 20 de noviembre.

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¿Dónde será el concierto de The Strokes?

En el Perú, la banda se presentará en el Estadio San Marcos. La gira incluirá presentaciones en Corona Capital de Ciudad de México el 22 de noviembre y Coliseo Medplus de Bogotá el 2 de diciembre. Otras fechas de la gira incluye dos noches en Red Rocks, dos noches en The O2 de Londres, el RBC Amphitheatre de Toronto, el Accor Arena de París, el Ziggo Dome de Ámsterdam y más.

Thundercat, Cage the Elephant, Courtney Barnett, Hamilton Leithauser, Fat White Family, The Garden, Alex Cameron, Geordie Greep, Promiseland y ÖLÜM serán los artistas invitados en fechas seleccionadas de la gira

¿Cuánto cuestan las entradas al concierto de The Strokes?

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Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster. La preventa exclusiva con 15% de descuento para clientes BBVA comenzará el miércoles 20 de mayo a las 10:00 a.m. por 48 horas (o hasta agotar stock), mientras que la venta general arrancará el viernes 22 de mayo a la misma hora o al agotar stock de preventa.

Nueva música

La gira de The Strokes acompaña una nueva página en la historia del grupo, que impulsa “Reality Awaits”, su más reciente álbum, grabado en Costa Rica junto a Rick Rubin y completado en distintas locaciones internacionales. Albert Hammond Jr. describió el proceso como “mágico”. Según adelantó el guitarrista, el disco propone un sonido más relajado frente a etapas anteriores, una evolución que podría traducirse en una gira con nuevos matices.

Lima y el recuerdo de The Strokes

Para Perú, además, no será una primera vez con la banda de rock, una de las más destacadas de los últimos tiempos. El antecedente más cercano fue su presentación en Vivo X el Rock 2019, una visita que reunió a miles de asistentes y consolidó uno de los momentos más recordados de aquella edición.

Ese concierto dejó una memoria particular entre los seguidores locales, no solo por el repertorio, también por la posibilidad —entonces tangible— de ver en Lima a una banda que definió el pulso de inicios de los 2000.