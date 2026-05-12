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The Strokes prepara su llegada a Lima con anuncio en redes sociales. (Foto: Valerie MACON / AFP)
The Strokes prepara su llegada a Lima con anuncio en redes sociales. (Foto: Valerie MACON / AFP)
Por Redacción EC

El regreso de The Strokes a Perú parece ser una realidad. Esta vez, la banda neoyorquina ha compartido una historia en su Instagram oficial, donde se confirmaría la fecha y lugar de su presentación en el país.

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