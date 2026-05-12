El regreso de The Strokes a Perú parece ser una realidad. Esta vez, la banda neoyorquina ha compartido una historia en su Instagram oficial, donde se confirmaría la fecha y lugar de su presentación en el país.

La agrupación estadounidense estaría llegando a nuestro país el 20 de noviembre, según se lee en la publicación de Live Nation. El recinto elegido para su presentación estaría programada en el Estadio Nacional. Las especulaciones han aumentado tras ser la misma banda la que compartió la publicación en sus historias de su cuenta de Instagram.

Hasta la fecha no se tiene una confirmación oficial, pero las especulaciones de su posible llegada siguen aumentando.

The Strokes prepara su llegada a Lima con anuncio en redes sociales. (Foto: Valerie MACON / AFP)

Por otro lado, el grupo encabezado por Julián Casablancas ya tiene confirmadas algunas presentaciones en la región como parte de sus presentaciones en el circuito de festivales “Primavera”.

La banda tocará en el Fauna Primavera Fest en Santiago de Chile, en algunas de sus tres fechas: 26 al 28 de noviembre; continuará en el Primavera Sound de Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre, y seguirá su paso por Sudamérica en el Primavera Sound de São Paulo el 5 y 6 de diciembre.

La gira sudamericana de The Strokes acompaña el lanzamiento de “Reality Awaits”, su nuevo álbum grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin. Según el guitarrista Albert Hammond Jr., el disco presenta un sonido más relajado y surgió de un proceso creativo “mágico”.

Por ahora, los fanáticos de la banda siguen a la espera de un anuncio oficial que confirme la fecha de su regreso al Perú con lo mejor de su repertorio.