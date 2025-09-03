Radiohead, la icónica banda de rock alternativo, ha confirmado su tan esperado regreso a los escenarios con una gira europea, el primero desde 2018, con presentaciones en España, Alemania, Reino Unido, Italia y Dinamarca.

De ese modo, el tour arrancará en la Movistar Arena de Madrid (España) con cuatro presentaciones los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, seguidas de conciertos en la Unipol Arena de Bolonia (Italia) los días 14, 15, 17 y 18.

En la recta final del año, el grupo se presentará en The O2 Arena de Londres (Inglaterra) del 21 al 25 de noviembre, en la Royal Arena de Copenhague (Dinamarca) del 1 al 5 de diciembre y, finalmente, en la Uber Arena de Berlín (Alemania) del 8 al 12 de diciembre.

Según Philip Selway, baterista de la banda, la decisión de volver a tocar surgió de un simple ensayo.

“Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos” , declaró Selway en un comunicado.

Este anuncio coincide con el reciente lanzamiento de ‘Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009’, un álbum en vivo que ya está disponible en formato digital. El formato físico del disco saldrá a la venta el 31 de octubre.

Thom Yorke de Radiohead durante un concierto en abril de 2017. (Foto: AFP)

Radiohead, conocida por su música experimental y su influyente catálogo, se ha mantenido en gran medida inactiva en los últimos años debido a proyectos paralelos de sus miembros, como la banda The Smile.

Su último álbum de estudio, ‘A Moon Shaped Pool’, fue lanzado en 2016.

Fechas de los conciertos de Radiohead

Madrid, España (Movistar Arena): 4, 5, 7 y 8 de noviembre

4, 5, 7 y 8 de noviembre Bolonia, Italia (Unipol Arena): 14, 15, 17 y 18 de noviembre

14, 15, 17 y 18 de noviembre Londres, Inglaterra (The O2 Arena): 21, 22, 24 y 25 de noviembre

21, 22, 24 y 25 de noviembre Copenhague, Dinamarca (Royal Arena): 1, 2, 4 y 5 de diciembre

1, 2, 4 y 5 de diciembre Berlín, Alemania (Uber Arena): 8, 9, 11 y 12 de diciembre