Del trabajo técnico tras bambalinas a uno de los escenarios más vistos de la televisión peruana. Así fue el caso que sorprendió en ‘Yo Soy’ 2026, cuando un participante decidió dejar el rol de apoyo musical para ponerse al frente del micrófono e interpretar a uno de los vocalistas más complejos del rock alternativo, Thom Yorke.

La audición no pasó desapercibida y generó una inmediata reacción del jurado, que valoró la técnica, el timbre y la proyección artística del imitador. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA AUDICIÓN QUE IMPRESIONÓ AL JURADO?

El protagonista de esta historia se llama Renzo, quien se presentó ante el jurado como estudiante de producción musical y asistente de orquesta, con una formación ligada al trabajo sonoro más que al escenario. “Estudio y trabajo con música, siempre he estado cerca del sonido”, comentó antes de iniciar su performance como el vocalista de Radiohead.

Con un sobrio “Yo soy Thom Yorke”, comenzó una interpretación que rápidamente captó la atención por su control vocal y precisión técnica. Tras finalizar, el jurado resaltó sus cualidades y el potencial que mostró desde la primera presentación. “Muy bien, con mucha técnica. El timbre puede trabajarse más, pero tienes muchísimo talento”, fue una de las devoluciones que recibió. Incluso, su apariencia física generó comentarios favorables, al señalarle: “Pareces un miniclón del artista”. Con dos votos afirmativos, logró avanzar a la siguiente ronda del concurso, según informa la plataforma web de Latina.

¿DÓNDE VER “YO SOY” Y QUÉ SE SABE DEL PROGRAMA?

Yo Soy es uno de los formatos más emblemáticos de la televisión peruana y se emite por Latina desde 2012. El programa reúne a participantes que buscan replicar con precisión la voz, apariencia y gestos de artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es encontrar al imitador más completo, capaz de convencer al jurado y al público.

Actualmente, el panel de jueces está integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes evalúan cada presentación con criterios técnicos y escénicos.

Además de la emisión televisiva, todos los capítulos pueden verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de ‘Yo Soy Perú’, así como en la plataforma digital Latina.pe, lo que permite seguir el concurso en cualquier momento.

Foto: Latina TV

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO GANADOR DE “YO SOY”?

La temporada más reciente tuvo su gran final el pasado sábado 20 de diciembre de 2025, en una gala cargada de emoción y alto nivel artístico. Tras una reñida competencia, Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la ganadora del programa, llevándose el reconocimiento del jurado y la ovación del público.

En la última noche, Villanueva abrió su participación con “Billie Jean”, logrando un aplauso de pie, y cerró con una potente versión de “Thriller”. Emocionada, agradeció el apoyo recibido: “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento”. El podio lo completaron los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, quienes también destacaron en una final que confirmó por qué Yo Soy sigue siendo un semillero de talentos.