Nikolas Bujahico, imitador de Adrián Barilari, se consagró campeón de la temporada 38 de Yo soy. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)
Nikolas Bujahico, imitador de Adrián Barilari, se consagró campeón de la temporada 38 de Yo soy. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)
Por Redacción EC

La más reciente temporada de “Yo soy” llegó a su fin con una gala que coronó a Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nick, como el gran ganador de la competencia. El participante, quien imitó a Adrián Barilari, vocalista de la banda argentina Rata Blanca, conquistó al público con su interpretación y se llevó la ansiada copa, además de un premio de S/20 mil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.