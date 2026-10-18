La más reciente temporada de “Yo soy” llegó a su fin con una gala que coronó a Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nick, como el gran ganador de la competencia. El participante, quien imitó a Adrián Barilari, vocalista de la banda argentinaRata Blanca, conquistó al público con su interpretación y se llevó la ansiada copa, además de un premio de S/20 mil.
La más reciente temporada de “Yo soy” llegó a su fin con una gala que coronó a Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nick, como el gran ganador de la competencia. El participante, quien imitó a Adrián Barilari, vocalista de la banda argentinaRata Blanca, conquistó al público con su interpretación y se llevó la ansiada copa, además de un premio de S/20 mil.
La gran final reunió a cinco imitadores que lograron avanzar hasta la última etapa de la competencia: Adrián Barilari,Ricky Martin, Isabel Pantoja, Los Panchos y Matt Bellamy, vocalista de Muse. Tras las presentaciones de la noche, Mr. Nick, Paulina Villalobos y Favio Enríquez se convirtieron en los tres concursantes que disputaron los primeros puestos.
Mr. Nick se enfrentó a Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, quien obtuvo el segundo lugar, y a Favio Enríquez, representante de Ricky Martin, que ocupó la tercera posición.
Durante la competencia, Nick llamó la atención por su interpretación vocal y su caracterización del reconocido cantante argentino. Su desempeño en el escenario le permitió consolidarse como uno de los concursantes más destacados y llegar a la instancia decisiva con la posibilidad de llevarse el título.
En la gala final, el ganador interpretó “Aún estás en mis sueños” y “Mujer amante”, dos temas emblemáticos de Rata Blanca que pusieron a prueba su capacidad vocal y su fidelidad al estilo de Adrián Barilari.
Ambas presentaciones fueron parte de una noche determinante para el concursante, quien tuvo que demostrar su evolución artística frente al jurado y al público. Finalmente, su participación le permitió alcanzar el primer lugar y cerrar su paso por el programa con el trofeo y el premio de S/20 mil.
Con este resultado, Mr. Nick se convirtió en el nuevo campeón de “Yo soy” y sumó un importante reconocimiento a su trayectoria como intérprete. Su victoria también marcó el cierre de una temporada que reunió a participantes de distintos géneros musicales y dio paso a una nueva entrega del programa.
De esta manera, “Yo soy” cerró una temporada y anunció el estreno de una nueva entrega a partir de este lunes 19 de octubre, en su horario habitual a través de Latina.
Video de la presentación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica, con un repertorio que incluye temas como La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva y Las Noches. El contexto destaca el homenaje a la Amazonía, la cultura indígena y la celebración del público.