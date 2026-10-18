La más reciente temporada de “Yo soy” llegó a su fin con una gala que coronó a Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nick, como el gran ganador de la competencia. El participante, quien imitó a Adrián Barilari, vocalista de la banda argentina Rata Blanca, conquistó al público con su interpretación y se llevó la ansiada copa, además de un premio de S/20 mil.

La gran final reunió a cinco imitadores que lograron avanzar hasta la última etapa de la competencia: Adrián Barilari, Ricky Martin, Isabel Pantoja, Los Panchos y Matt Bellamy, vocalista de Muse. Tras las presentaciones de la noche, Mr. Nick, Paulina Villalobos y Favio Enríquez se convirtieron en los tres concursantes que disputaron los primeros puestos.

Mr. Nick se enfrentó a Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, quien obtuvo el segundo lugar, y a Favio Enríquez, representante de Ricky Martin, que ocupó la tercera posición.

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja ocupó el segundo lugar de la temporada 38 de Yo soy. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)

Durante la competencia, Nick llamó la atención por su interpretación vocal y su caracterización del reconocido cantante argentino. Su desempeño en el escenario le permitió consolidarse como uno de los concursantes más destacados y llegar a la instancia decisiva con la posibilidad de llevarse el título.

En la gala final, el ganador interpretó “Aún estás en mis sueños” y “Mujer amante”, dos temas emblemáticos de Rata Blanca que pusieron a prueba su capacidad vocal y su fidelidad al estilo de Adrián Barilari.

Ambas presentaciones fueron parte de una noche determinante para el concursante, quien tuvo que demostrar su evolución artística frente al jurado y al público. Finalmente, su participación le permitió alcanzar el primer lugar y cerrar su paso por el programa con el trofeo y el premio de S/20 mil.

Nikolas Bujahico, imitador de Adrián Barilari, se consagró campeón de la temporada 38 de Yo soy. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)

Con este resultado, Mr. Nick se convirtió en el nuevo campeón de “Yo soy” y sumó un importante reconocimiento a su trayectoria como intérprete. Su victoria también marcó el cierre de una temporada que reunió a participantes de distintos géneros musicales y dio paso a una nueva entrega del programa.

De esta manera, “Yo soy” cerró una temporada y anunció el estreno de una nueva entrega a partir de este lunes 19 de octubre, en su horario habitual a través de Latina.