Diana Sánchez reveló la razón por la que dejó la conducción de “Yo soy”. La exchica reality contó que su decisión estuvo relacionada con su deseo de convertirse en madre y con el proceso que viene atravesando junto a su esposo, Dan Guido, quien radica en Estados Unidos.

Durante una entrevista en el podcast “La Capilla”, conducido por Andrea Llosa, Diana Sánchez rompió su silencio sobre su salida del programa de imitación. La bailarina abordó el tema haciendo referencia a los resultados de audiencia del programa: “Me han reemplazado, chica... miremos los números”, expresó.

Actualmente el programa “Yo soy” es conducido por la actriz Alicia Mercado. quién ocupa el lugar que Diana Sánchez dejó; además, donde compartía la conducción con Franco Cabrera.

Diana Sánchez explica que dejó 'Yo Soy' por su deseo de ser madre, pero también dice que fue "reemplazada".

Detrás de su salida del programa existe un trasfondo humano ligado estrictamente a su entorno familiar más cercano. La exchica reality explicó que la prioridad principal en este momento de su vida está puesta en la salud de su esposo, quien padece de Leucemia.

“Me fui, sí, porque nosotros hemos hecho todo un trabajo, tanto de inversión, tiempo, médico, investigación. Mi esposo tiene leucemia y durante los años que pensábamos que podíamos ser papás fue cuando exactamente apareció su enfermedad”, comentó.

Asimismo, Diana Sánchez dejó en claro que su decisión de apartarse del programa de imitación también se debió a un anhelo de ser madre. El tratamiento oncológico al que se somete su pareja requiere de cuidados continuos y tiempos planificados para lograr ser padres.

Luego comentó que el médico le informó que uno de los medicamentos que utilizaba su esposo no afectaba sus posibilidades de tener hijos. Tras recibir esa información, Diana Sánchez viajó a Estados Unidos con la intención de quedar embarazada. Sin embargo, el intento no tuvo el resultado esperado.

“Me dieron banderita blanca y me fui corriendo a practicar. La práctica no funcionó. Hemos hecho toda la fecundación y ese proceso lo hice cuando me fui”, agregó la exchica reality.