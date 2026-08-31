Diana Sánchez explicó los motivos personales y familiares que la llevaron alejarse de "Yo soy". (Foto: Instagram / @andreallosabarreto)
Diana Sánchez explicó los motivos personales y familiares que la llevaron alejarse de "Yo soy". (Foto: Instagram / @andreallosabarreto)
Por Redacción EC

Diana Sánchez reveló la razón por la que dejó la conducción de “Yo soy”. La exchica reality contó que su decisión estuvo relacionada con su deseo de convertirse en madre y con el proceso que viene atravesando junto a su esposo, Dan Guido, quien radica en Estados Unidos.

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