Jefferson Farfán volvió a generar polémica en redes sociales luego de compartir un contundente mensaje en Instagram, justo después de que Magaly Medina anunciara su conciliación con Yahaira Plasencia. La publicación de la ‘Foquita’ fue interpretada como una nueva indirecta hacia la conductora de espectáculos.

El exfutbolista de Alianza Lima acompañó su publicación con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “El último ríe mejor y yo prisa no tengo”. El mensaje apareció junto al emoji de una bruja y un audio de risa, elementos que reforzaron el tono provocador de su publicación.

Pero eso no fue todo. Jefferson Farfán añadió otro mensaje en el que hizo referencia a la vida privada de una mujer, sin mencionar directamente a quién estaba dirigido. “No se metan con su intimidad, por favor, porque ella jamás se ha metido en la vida privada de nadie”, escribió el exjugador.

Jefferson Farfán lanza potente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La frase que más comentarios generó llegó después, cuando Jefferson Farfán utilizó letras mayúsculas para escribir: “RESPETO PARA LA RIDÍCULA DEL AÑO”. Aunque no mencionó a Magaly Medina, el contexto hizo que usuarios en redes interpretaran el mensaje como un dardo contra la ‘Urraca’.

Magaly Medina llega a un acuerdo con Yahaira Plasencia

La publicación ocurrió poco después de que Magaly Medina confirmara que llegó a un acuerdo con Yahaira Plasencia, quien había presentado una demanda contra la conductora. La ‘Urraca’ explicó que ambas decidieron dejar atrás el enfrentamiento y aseguró que en la conciliación no hubo dinero de por medio.

“Los juicios, además, requieren energía y creo que las dos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y energía cotidiana hacia asuntos más íntimos y personales… En esta conciliación no hubo dinero involucrado y con una demanda no te envían a la cárcel. Eso es una gran mentira”, señaló Medina al diario Trome.

Magaly Medina hizo las paces con Yahaira Plasencia

Por su parte, Yahaira Plasencia confirmó el acuerdo y explicó que priorizó la tranquilidad personal y familiar. “Efectivamente, la señora Magaly Medina y yo hemos llegado a una conciliación, donde ambas hemos dialogado todo este tiempo con mucho respeto, donde siempre ha privado el tema humano”, manifestó la cantante, quien también aseguró que rechazó cualquier acuerdo económico y que ambas decidieron resolver sus diferencias mediante el diálogo.