Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales luego que Magaly Medina anunciara que llegó a un acuerdo legal con Yahaira Plasencia . (Foto: Captura de YouTube/ "SATÉLITE+)
Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales luego que Magaly Medina anunciara que llegó a un acuerdo legal con Yahaira Plasencia . (Foto: Captura de YouTube/ "SATÉLITE+)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán volvió a generar polémica en redes sociales luego de compartir un contundente mensaje en Instagram, justo después de que Magaly Medina anunciara su conciliación con Yahaira Plasencia. La publicación de la ‘Foquita’ fue interpretada como una nueva indirecta hacia la conductora de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR