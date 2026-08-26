La comunicadora sostuvo que ambas decidieron dejar atrás sus diferencias y que se ofrecieron disculpas mutuamente | Foto: Archivo / Composición EC
La comunicadora sostuvo que ambas decidieron dejar atrás sus diferencias y que se ofrecieron disculpas mutuamente | Foto: Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, Magaly Medina anunció que llegó a un acuerdo con Yahaira Plasencia para poner fin al proceso judicial por difamación agravada que mantenían, luego de afirmar que tuvieron varias conversaciones en privado que permitieron concretar una conciliación que será presentada este jueves ante la jueza a cargo del caso.

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