Este martes, Magaly Medina anunció que llegó a un acuerdo con Yahaira Plasencia para poner fin al proceso judicial por difamación agravada que mantenían, luego de afirmar que tuvieron varias conversaciones en privado que permitieron concretar una conciliación que será presentada este jueves ante la jueza a cargo del caso.

Durante su programa, la presentadora sostuvo que el acercamiento surgió por iniciativa de Plasencia y su pareja, quienes propusieron una reunión sin abogados para dialogar sobre el proceso.

“Nos reunimos, hemos hablado, hemos conversado, y no fue la única vez; después hemos seguido hablando y coordinando a través de Patrick, mi productor, a través de su pareja y luego a través de ella misma”, comentó Medina.

Magaly Medina hizo las paces con Yahaira Plasencia

La comunicadora indicó que ambas decidieron dejar atrás sus diferencias y que se ofrecieron disculpas mutuamente por declaraciones que generaron malestar durante el enfrentamiento.

En ese sentido, señaló que Yahaira le pidió disculpas por algunas expresiones que consideró ofensivas, mientras que ella hizo lo mismo por utilizar el término “escort” al referirse a la artista.

“Ella me ha pedido a mí disculpas por aquellas frases que vertió que a mí me causaron también enojo y me indignaron, y yo también le he pedido disculpas a ella por algunas frases que a ella no le gustaron”, expresó.

La conductora confirmó que la conciliación ya fue firmada y será presentada este jueves ante la jueza durante la audiencia del caso. “Le presentaremos la conciliación que ambas hemos firmado”, afirmó.

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El enfrentamiento entre ambas figuras comenzó en diciembre de 2024, cuando Yahaira presentó una querella contra Medina luego de solicitar una rectificación por comentarios relacionados con su viaje a Miami para los Latin Grammy 2024.

Tras anunciar la conciliación, Magaly agradeció la actitud de Plasencia y destacó el apoyo que recibió de la cantante durante el proceso. Además, expresó su solidaridad por la situación familiar que atraviesa la salsera debido al estado de salud de su madre.

“Le deseo a su madre la mejor de las mejorías y que siga teniendo fe en que va a salir de esta. Deseo que su familia vuelva a estar con tranquilidad, con amor y con paz”, señaló Medina

Finalmente, la conductora respondió a las críticas que recibe y pidió que cualquier señalamiento en su contra esté acompañado de pruebas. “Cuando quieran atacar mi credibilidad y mi imagen que he mantenido a lo largo de 29 años, por lo menos tengan la decencia de mostrar pruebas”, manifestó.