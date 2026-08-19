Korina Rivadeneira protagonizó un inesperado episodio durante el concierto de Rawayana en Costa 21, luego de subir al escenario y acercarse al vocalista Beto Montenegro en pleno show. La escena, en la que la modelo intentó llamar su atención para bailar mientras el músico interpretaba una canción, terminó viralizándose rápidamente en redes sociales y provocó numerosos comentarios y burlas entre los internautas. Magaly Medina también reaccionó a las imágenes en su programa y lanzó fuertes críticas contra la venezolana por lo ocurrido frente al público. Días después, la propia Korina decidió pronunciarse y explicar cómo vivió aquel peculiar momento. A continuación, te contamos cómo sucedió el encuentro, qué dijo la conductora y cómo respondió Korina tras la viralización del video.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL MOMENTO DE KORINA?

Durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, la popular “Urraca” se burló del acercamiento de Korina Rivadeneira hacia Beto Montenegro. La conductora ironizó con que la modelo habría querido destacar aquella noche y llamar la atención del cantante. “Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró”, comentó.

La ‘Urraca’ también recreó, en tono sarcástico, la actitud de Korina frente al vocalista. “Oye, vente, te voy a bailar. Mírame cómo bailo”, expresó Medina al referirse al intento de la venezolana por conseguir una reacción del artista. Sin embargo, resaltó que Montenegro se dio la vuelta y continuó con su presentación.

Para Medina, lo más incómodo fue que toda la escena quedó registrada por las cámaras y posteriormente se difundió en redes sociales. “Qué roche, con todas las cámaras ahí”, señaló. Además, consideró que la apariencia de Korina pasó a segundo plano porque el cantante no mostró interés en interactuar con ella.

Finalmente, la conductora especuló en tono de burla sobre los motivos por los que Montenegro habría decidido no seguirle el juego a la modelo. “De repente, este cantante, que es muy joven, la habrá visto muy mayor para él”, señaló antes de cerrar su intervención reiterando su opinión sobre lo ocurrido: “En fin, qué roche, qué roche de Korina”.

¿CÓMO FUE EL MOMENTO ENTRE KORINA Y BETO MONTENEGRO?

El episodio ocurrió durante el concierto que Rawayana ofreció en Costa 21 el pasado sábado 15 de agosto. Korina formaba parte del grupo de seguidores e influencers que tuvieron la oportunidad de subir al escenario para acompañar a la agrupación venezolana mientras realizaba su presentación.

En determinado momento, Beto Montenegro se encontraba de espaldas al público interpretando una canción. Korina caminó hacia él y le tocó la espalda para conseguir que volteara. Cuando el cantante se giró, la modelo comenzó a bailar frente a él, pero Montenegro no respondió al gesto y siguió concentrado en el espectáculo, según informa La República.

¿QUÉ REACCIONES GENERÓ EL VIDEO EN REDES SOCIALES?

Las imágenes fueron registradas por asistentes al concierto y posteriormente difundidas en TikTok, donde el momento consiguió una rápida propagación. Los usuarios centraron sus comentarios en la reacción del vocalista y calificaron la escena como incómoda o divertida.

“Qué roche, ni caso le hicieron” y “Le dijo: ok señora, ya la vi” fueron algunas de las frases que circularon en redes sociales. También apareció el comentario: “Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró”.

¿QUÉ DIJO KORINA RIVADENEIRA SOBRE EL MOMENTO VIRAL?

Korina Rivadeneira decidió tomar con humor la escena y reconoció que la emoción durante el concierto hizo que actuara impulsivamente. “Claramente la emoción se me fue de las manos”, explicó, al recordar que en determinado momento le preguntó a Beto Montenegro: “¿Bailamos?”.

La modelo también admitió que sintió vergüenza al darse cuenta de lo ocurrido. “Yo solo pensaba: ‘tierra, trágame AHORA’”, relató.

Pese al incómodo episodio, Korina resaltó que disfrutó la experiencia de compartir la música con miles de personas y conectar con sus raíces venezolanas.

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