Magaly Medina arremete contra Korina Rivadeneira tras incómodo momento con Rawayana: “Hasta lo tocó” | Composición EC: @magalymedinav / @rivadeneirak
Magaly Medina arremete contra Korina Rivadeneira tras incómodo momento con Rawayana: “Hasta lo tocó” | Composición EC: @magalymedinav / @rivadeneirak
Por José Templo

Korina Rivadeneira protagonizó un inesperado episodio durante el concierto de Rawayana en Costa 21, luego de subir al escenario y acercarse al vocalista Beto Montenegro en pleno show. La escena, en la que la modelo intentó llamar su atención para bailar mientras el músico interpretaba una canción, terminó viralizándose rápidamente en redes sociales y provocó numerosos comentarios y burlas entre los internautas. Magaly Medina también reaccionó a las imágenes en su programa y lanzó fuertes críticas contra la venezolana por lo ocurrido frente al público. Días después, la propia Korina decidió pronunciarse y explicar cómo vivió aquel peculiar momento. A continuación, te contamos cómo sucedió el encuentro, qué dijo la conductora y cómo respondió Korina tras la viralización del video.

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