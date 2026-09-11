La relación entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina vuelve a estar bajo el ojo público luego de que la conductora analizara la manera en que la empresaria enfrenta los comentarios negativos que recibe en redes sociales. Durante su programa, la periodista cuestionó que Baigorria reaccione ante sus detractores y, sobre todo, que parezca relacionar situaciones de su vida con lo que se comenta en televisión. Magaly rechazó cualquier intención de perjudicarla y explicó cómo entiende el papel de su espacio frente a las figuras públicas. Además, puso especial atención en las respuestas que la empresaria suele dar a quienes cuestionan sus decisiones y publicaciones en internet. A continuación, te contamos qué dijo la conductora y por qué volvió a cuestionar a la esposa de Said Palao.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA ANTE LA IDEA DE ALEJANDRA BAIGORRIA DE QUE ELLA ESTÁ DETRÁS DE SUS PROBLEMAS?

Magaly Medina interpretó que Alejandra Baigorria le concede una importancia excesiva a su programa cuando atraviesa situaciones que generan comentarios o críticas. Por lo tanto, la conductora negó que exista una estrategia para afectar a la empresaria y rechazó la idea de que detrás de sus dificultades haya algún tipo de coordinación desde su espacio televisivo.

“Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa, como si todos aquí complotáramos para que ella no sea feliz. Y no es así”, afirmó Magaly durante su comentario. La periodista explicó que, al tratarse de una persona con exposición pública, sus acciones pueden convertirse naturalmente en materia de análisis y opinión. En ese sentido, sostuvo que su programa solo se limita a observar acontecimientos protagonizados por personajes conocidos y comentarlos desde su propia perspectiva, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE LAS RESPUESTAS DE ALEJANDRA EN REDES SOCIALES?

Uno de los principales cuestionamientos de Magaly estuvo dirigido a la conducta de Baigorria frente a los usuarios que escriben mensajes negativos en sus plataformas. Según la conductora, la empresaria termina otorgando mayor relevancia a quienes la critican cuando decide responderles directamente, en lugar de ignorar aquellas opiniones que considera poco importantes.

Magaly trasladó esa observación a la relación que Baigorria mantiene con su programa y lanzó una pregunta para explicar su punto: “¿Por qué le da tanta importancia a nuestro programa?”. Para la periodista, la atención que la empresaria presta a esos comentarios puede terminar aumentando justamente la repercusión que aparentemente intenta evitar.

Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por sus respuestas a usuarios y niega intención de perjudicarla. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

¿QUÉ REFLEXIÓN DE ALEJANDRA USÓ MAGALY PARA RESPONDERLE?

La conductora también recordó una publicación que Baigorria compartió por su cumpleaños. En ese mensaje, la empresaria habló sobre aprovechar cada momento y no gastar energía en asuntos o personas que no considera merecedores de atención. “Vivir el presente, disfrutar un día a la vez y dejar de darle importancia a lo que no la merece”, escribió.

Magaly consideró que esa misma idea podría aplicarse a la forma en que Baigorria maneja sus redes sociales. “Eso deberías hacer. Por ejemplo, Alejandra, deberías empezar con tus redes sociales”, sostuvo. Con ello, la periodista marcó una aparente contradicción entre el consejo publicado por la empresaria y sus frecuentes respuestas a quienes cuestionan sus decisiones o aspectos de su vida personal.

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