¿Ale Baigorria culpa a Magaly de sus problemas? La conductora no se quedó callada | Composición EC: @alejandrabaigorria / @magalymedinav
¿Ale Baigorria culpa a Magaly de sus problemas? La conductora no se quedó callada | Composición EC: @alejandrabaigorria / @magalymedinav
Por José Templo

La relación entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina vuelve a estar bajo el ojo público luego de que la conductora analizara la manera en que la empresaria enfrenta los comentarios negativos que recibe en redes sociales. Durante su programa, la periodista cuestionó que Baigorria reaccione ante sus detractores y, sobre todo, que parezca relacionar situaciones de su vida con lo que se comenta en televisión. Magaly rechazó cualquier intención de perjudicarla y explicó cómo entiende el papel de su espacio frente a las figuras públicas. Además, puso especial atención en las respuestas que la empresaria suele dar a quienes cuestionan sus decisiones y publicaciones en internet. A continuación, te contamos qué dijo la conductora y por qué volvió a cuestionar a la esposa de Said Palao.

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