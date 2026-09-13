Por Redacción EC

La solidaridad volvió a hacerse presente en la Teletón Perú 2026, cuya jornada culminó tras 26 horas de transmisión con una cifra que superó las expectativas. La meta establecida era de S/ 9 168 510, pero el resultado final alcanzó los S/ 9 815 389. Así, la campaña logró reunir S/ 646 879 adicionales, equivalente a un incremento aproximado del 7,1 %. El esfuerzo de miles de personas permitió cerrar esta edición con un balance positivo. Los fondos serán destinados a fortalecer la rehabilitación y atención de niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable.