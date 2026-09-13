La solidaridad volvió a hacerse presente en la Teletón Perú 2026, cuya jornada culminó tras 26 horas de transmisión con una cifra que superó las expectativas. La meta establecida era de S/ 9 168 510, pero el resultado final alcanzó los S/ 9 815 389. Así, la campaña logró reunir S/ 646 879 adicionales, equivalente a un incremento aproximado del 7,1 %. El esfuerzo de miles de personas permitió cerrar esta edición con un balance positivo. Los fondos serán destinados a fortalecer la rehabilitación y atención de niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable.

Entre las instituciones que tuvieron una presencia destacada durante esta campaña estuvo la Policía Nacional del Perú, que reafirmó públicamente su respaldo a la Fundación Teletón. En julio, la PNP dedicó su tradicional desfile por Fiestas Patrias a los niños atendidos por la institución, convirtiendo la ceremonia en un gesto de cooperación. La participación policial volvió a poner en evidencia una alianza que se mantiene desde hace más de cuatro décadas. Mientras las últimas cifras de la recaudación se conocían, quedaba también el recuerdo de una jornada marcada por la unión. Una vez más, la solidaridad terminó imponiéndose como protagonista.

Esta fue la donación que la Policía Nacional del Perú brindó a la Teletón 2026 este sábado 12 de setiembre

Una ola de solidaridad recorrió la costa, sierra y selva del país cuando más de 138 mil policías decidieron sumar sus esfuerzos a la Teletón Perú 2026. Desde distintos puntos del territorio nacional, los agentes realizaron una donación conjunta de S/ 463 490,44, demostrando que la vocación de servicio también puede expresarse a través de la ayuda. La cifra no pasó desapercibida y despertó orgullo entre los peruanos. Con este aporte, la Policía Nacional superó el monto entregado durante la campaña del año pasado. El gesto convirtió a miles de uniformados en protagonistas de una jornada marcada por la solidaridad.

La contribución representa, además, una nueva muestra del respaldo institucional de la Policía Nacional a los niños y jóvenes atendidos por la Teletón. Una vez más, los agentes dejaron de lado por un momento sus labores cotidianas para sumarse a una causa que busca transformar vidas mediante la rehabilitación. El aporte colectivo reflejó que cada colaboración, por pequeña que parezca, puede adquirir una dimensión mayor cuando se une con otras. Así, la PNP renovó su compromiso con esta iniciativa solidaria. Y la cifra alcanzada quedó como testimonio de una alianza que continúa fortaleciéndose.

La Teletón Perú de 2026, con el lema “La hacemos todos”, es la trigésima tercera edición desde 1981

Bajo el lema “La hacemos todos”, la Teletón Perú 2026 volvió a convocar a los peruanos en una nueva jornada dedicada a la solidaridad. Esta edición, la número 33 desde que el evento comenzó en 1981, tuvo como propósito reunir fondos para la rehabilitación infantil de menores con discapacidad motriz. Durante el 11 y 12 de septiembre, la campaña llevó su mensaje a miles de hogares a través de distintos espacios televisivos. Parte de la transmisión pudo seguirse por América y TV Perú, mientras las historias de los niños atendidos recordaban el verdadero motivo de la cruzada. Una vez más, la solidaridad se convirtió en el hilo conductor de la jornada.

Esta edición también quedó marcada por una ausencia que llamó la atención desde el inicio: Gisela Valcárcel no participó de la tradicional jornada televisiva. La organización confirmó que su alejamiento respondía a motivos administrativos, convirtiendo su ausencia en una de las novedades de esta trigésima tercera edición. Mientras las cámaras seguían cada momento de la campaña, el protagonismo pasó a las familias, voluntarios y ciudadanos que se sumaron a la causa. El objetivo permaneció intacto: conseguir recursos para continuar con la atención y rehabilitación de los menores. Así, la Teletón volvió a cerrar una nueva página de su historia apelando a una idea sencilla: la hacemos todos.

Los artistas también se cumplieron con sus presencias en las jornadas de le Teletón 2026

La noche del viernes 12 se convirtió en el escenario de una intensa jornada solidaria que se extendió hasta la madrugada del sábado 13. Mónica Zevallos, Cristian Rivero, Virna Flores, Ismael La Rosa y Adolfo Aguilar tomaron las riendas de la transmisión para mantener encendida la convocatoria. Entre testimonios y relatos de familias que enfrentan grandes desafíos, la emoción fue ganando espacio frente a las cámaras. Cada historia buscaba tocar el corazón de los televidentes y motivarlos a realizar su aporte. Así, la pantalla se transformó en un punto de encuentro para quienes decidieron sumarse a la causa.

La música también tuvo un lugar especial durante esta edición, con Leslie Shaw entre las artistas que llegaron para acompañar la cruzada. A ella se sumaron las voces de Amy Gutiérrez, Cielo Torres y el grupo Agua Bella, quienes pusieron ritmo a una jornada marcada por la solidaridad. Mientras tanto, las redes sociales abrieron otro escenario para la Teletón, con Ignacio Baladán y La Segura al frente de la transmisión digital. King León y ChiquiWilo también se incorporaron a esta propuesta para acercar el evento a las audiencias digitales. De esta manera, la campaña amplió su alcance y llevó su mensaje solidario más allá de la televisión.

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