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Tras años de acompañar a su esposo, el estadounidense Dan Guido, en su tratamiento contra la leucemia, la pareja ha recibido la autorización médica necesaria para concebir | Foto: Archivo GEC
Tras años de acompañar a su esposo, el estadounidense Dan Guido, en su tratamiento contra la leucemia, la pareja ha recibido la autorización médica necesaria para concebir | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Diana Sánchez confirmó que desea convertirse en madre, una meta que planea concretar al terminar su etapa como presentadora del ‘reality’ de Latina TV, “Yo Soy”.

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