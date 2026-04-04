La conductora de televisión Diana Sánchez confirmó que desea convertirse en madre, una meta que planea concretar al terminar su etapa como presentadora del ‘reality’ de Latina TV, “Yo Soy”.

De ese modo, tras años de acompañar a su esposo, el estadounidense Dan Guido, en su tratamiento contra la leucemia, la pareja ha recibido autorización médica necesaria para iniciar el proceso de ampliar su familia en los Estados Unidos.

“Nos han dado una luz verde para poder intentarlo. Por el tratamiento que lleva mi esposo, no es tan simple hacerlo de manera natural . Ya hemos avanzado en algunas cosas y estamos organizando tiempos para que pueda darse”, explicó Sánchez en declaraciones a El Comercio.

Para luego agregar: “Espero que cuando termine esta etapa de ‘Yo soy’ y vuelva un tiempo a Nueva York pueda dar la buena noticia de que la familia creció”.

Diana Sánchez, tras tres asaltos armados, decidió dejar el Perú y regresar solo con un nuevo reto: "Yo soy". Al hablar de su crecimiento y la lucha detrás de cámaras, comparte que este programa le permite ver los sueños de muchos, convirtiendo el miedo en una nueva oportunidad.

Así, la presentadora de 37 años resaltó que el proceso requiere una planificación rigurosa de fechas y procedimientos médicos en la ciudad de Nueva York, donde actualmente residen.

Por otro lado, el diagnóstico de Guido, una leucemia de difícil detección que inicialmente se manifestó con dolores de huesos, obligó a la pareja a priorizar la salud física y la estabilidad emocional durante los últimos años.

Y es que, el esposo de la bailarina, con quien lleva ocho años de matrimonio, recibe quimioterapias dos veces por semana, lo que complica la concepción debido a los efectos de la medicación oncológica.

Diana Sánchez participó en 'El Gran Chef: Famosos'

En cuanto a lo laboral, a pesar de recibir varias ofertas para plataformas de ‘streaming’, televisión y más, ha decidido tomar con calma sus próximos pasos para cuidar su familia. “A esta edad entendí mejor qué es el amor: compromiso, comprensión y cuidado”, dijo.

La exintegrante de ‘Combate’ viajará a Norteamérica al terminar la temporada vigente de ‘Yo Soy’ para enfocarse en su proyecto personal, y entusiasmada por esta nueva etapa, adelantó que en 2026 podría anunciar su embarazo.