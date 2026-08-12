El actor británico Nicholas Hoult fue confirmado como parte del elenco de la segunda temporada de la serie de Harry Potter producida por HBO, producción en la que interpretará al personaje de Gilderoy Lockhart, según informaron medios estadounidenses.

La incorporación de Hoult se concreta meses antes del estreno de la primera entrega de esta nueva saga televisiva, programada para lanzarse el 25 de diciembre en HBO Max.

El personaje de Gilderoy Lockhart, creado originalmente por la autora J.K. Rowling en el libro “Harry Potter y la cámara secreta”, es un famoso mago y escritor reconocido por sus relatos sobre supuestas hazañas contra criaturas oscuras.

En la trama, el personaje es contratado por Albus Dumbledore para asumir la cátedra de Defensa contra las Artes Oscuras en el colegio Hogwarts, revelándose posteriormente que utilizaba encantamientos de olvido para apropiarse de las historias de otros magos.

Con este anuncio, la producción descartó los rumores que vinculaban a Hoult con el rol de Lord Voldemort, un papel para el cual aún no se ha confirmado oficialmente a ningún intérprete. En el cine, Lockhart fue interpretado con anterioridad por el actor Kenneth Branagh, en la adaptación cinematográfica del año 2002.

La carrera del británico abarca títulos cinematográficos como Nosferatu, The Menu, X-Men: Días del futuro pasado y Juror #2, además de participaciones televisivas en Skins y The Great.

La nueva serie de Harry Potter se estrenará en diciembre | (Foto: Instagram / Harry Potter Lat)

El rodaje de los nuevos episodios comenzará en los próximos meses. La segunda temporada contará la historia del segundo libro de la saga y tendrá nuevamente a Francesca Gardiner como responsable de la producción, mientras que el guionista Jon Brown se sumará como co-productor.

El elenco juvenil está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton en el rol de Hermione Granger, acompañados por actores como John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu y Janet McTeer en los papeles adultos.

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