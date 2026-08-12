El actor dará vida a Lockhart, un mago conocido por su personalidad egocéntrica y sus relatos sobre supuestas hazañas | Foto: EFE
El actor dará vida a Lockhart, un mago conocido por su personalidad egocéntrica y sus relatos sobre supuestas hazañas | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor británico Nicholas Hoult fue confirmado como parte del elenco de la segunda temporada de la serie de Harry Potter producida por HBO, producción en la que interpretará al personaje de Gilderoy Lockhart, según informaron medios estadounidenses.

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