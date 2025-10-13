Nicholas Hoult, actor de Lex Luthor en “Superman”, viene a la Perú Comic Con

El reconocido actor británico Nicholas Hoult, protagonista de grandes producciones de Hollywood como “Superman”, “X-Men” y “Mad Max: Fury Road”, ha sido confirmado como el gran invitado internacional de la Perú Comic Con 2025. El evento se realizará los días 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición de Lima, y promete ser uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del cine, las series y la cultura pop.

Por primera vez, Nicholas Hoult llegará a Lima para encontrarse con sus seguidores. Durante el festival, el actor participará en paneles especiales, además de ofrecer sesiones de fotos y firmas de autógrafos.

La organización del evento adelantó que los detalles sobre horarios, entradas y precios se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de Perú Comic Con, pero ya se perfila como una de las ediciones más esperadas del año, especialmente por los fans de DC y Marvel.

De “X-Men” a “Superman”: la carrera de Nicholas Hoult

Nicholas Hoult ha construido una trayectoria sólida y versátil en el cine y la televisión. Desde sus inicios en producciones británicas hasta su salto al estrellato internacional, ha demostrado un talento camaleónico que le ha permitido interpretar desde mutantes hasta héroes clásicos de cómic.

A continuación, un repaso por las principales películas y series en las que ha participado el actor británico:

Series destacadas de Nicholas Hoult

The Great (2020–2023) – Interpretó al emperador Pedro III de Rusia en la aclamada serie de Hulu, junto a Elle Fanning.

– Interpretó al emperador Pedro III de Rusia en la aclamada serie de Hulu, junto a Elle Fanning. Skins (2007–2008) – Se dio a conocer mundialmente como Tony Stonem, el carismático y problemático adolescente que marcó una generación de jóvenes espectadores.

– Se dio a conocer mundialmente como Tony Stonem, el carismático y problemático adolescente que marcó una generación de jóvenes espectadores. The Beast Within (2025) – Próxima serie en desarrollo donde Hoult explora un papel más oscuro dentro del género de suspenso.

Películas más reconocidas de Nicholas Hoult

Superman (2025) – Interpreta a Lex Luthor , el icónico villano del universo DC, en la nueva película dirigida por James Gunn.

– Interpreta a , el icónico villano del universo DC, en la nueva película dirigida por James Gunn. Mad Max: Fury Road (2015) – Dio vida a Nux , uno de los personajes más recordados del explosivo filme de George Miller.

– Dio vida a , uno de los personajes más recordados del explosivo filme de George Miller. X-Men: First Class (2011) / Days of Future Past (2014) / Apocalypse (2016) / Dark Phoenix (2019) – Encarnó al joven Hank McCoy / Bestia , uno de los mutantes más emblemáticos del universo Marvel.

/ / / – Encarnó al joven , uno de los mutantes más emblemáticos del universo Marvel. The Menu (2022) – Compartió pantalla con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes en este thriller gastronómico aclamado por la crítica.

– Compartió pantalla con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes en este thriller gastronómico aclamado por la crítica. Renfield (2023) – Protagonizó una versión moderna del clásico asistente de Drácula, junto a Nicolas Cage.

– Protagonizó una versión moderna del clásico asistente de Drácula, junto a Nicolas Cage. Tolkien (2019) – Interpretó al legendario autor de El Señor de los Anillos , explorando sus años de juventud e inspiración literaria.

– Interpretó al legendario autor de , explorando sus años de juventud e inspiración literaria. Warm Bodies (2013) – Se convirtió en el zombi más romántico del cine en esta comedia romántica postapocalíptica.

– Se convirtió en el zombi más romántico del cine en esta comedia romántica postapocalíptica. About a Boy (2002) – Su primer papel destacado, donde interpretó al pequeño Marcus junto a Hugh Grant.

La llegada de Nicholas Hoult a la Perú Comic Con 2025 representa una oportunidad única para los fans peruanos de conocer a una de las figuras más versátiles y queridas de Hollywood.

Con una filmografía que abarca desde superhéroes hasta dramas históricos y comedias negras, Hoult ha demostrado ser uno de los actores más talentosos de su generación.