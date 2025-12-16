Así se vivió el avant premiere de “Avatar: fuego y cenizas”

La magia de Pandora se apoderó de Lima durante el Avant Premiere de “Avatar: fuego y cenizas”, un evento exclusivo que reunió a invitados especiales en un cine de la capital peruana para celebrar uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año. Creadores de contenido, influencers y figuras del entretenimiento fueron parte de esta función anticipada que marcó el regreso de la exitosa saga creada por James Cameron a la pantalla grande.

Durante la velada, los asistentes destacaron la impresionante propuesta visual de la película, así como la ambición narrativa de esta nueva entrega, que expande aún más el universo de Pandora. La experiencia inmersiva, acompañada de efectos especiales de última generación, reafirma por qué la franquicia “Avatar” sigue siendo un referente del cine épico y de ciencia ficción a nivel mundial.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

(Foto: Cinecolor Perú)

Con su estreno oficial programado para este 18 de diciembre en todos los cines del país, “Avatar: fuego y cenizas” se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, prometiendo emocionar tanto a los seguidores de la saga como a nuevas audiencias.

Tráiler oficial

Una nueva etapa en el universo de Pandora

En “Avatar: fuego y cenizas”, James Cameron continúa explorando los conflictos entre los Na’vi y las fuerzas humanas, incorporando nuevas culturas, territorios y amenazas dentro de Pandora. La historia profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en entregas anteriores, mostrando un mundo en constante transformación, donde el equilibrio entre la naturaleza, la supervivencia y la ambición vuelve a estar en juego.

La película apuesta por un tono más intenso y emocional, ampliando el desarrollo de sus personajes principales y presentando nuevos desafíos que pondrán a prueba los lazos familiares, la identidad y el sentido de pertenencia en un planeta tan hermoso como peligroso.

Sinopsis de “Avatar: fuego y cenizas”

Jake Sully y Neytiri enfrentan un nuevo capítulo en su lucha por proteger Pandora, mientras una amenaza inédita emerge entre las cenizas del conflicto pasado. A medida que viejos enemigos regresan y nuevas fuerzas entran en escena, la familia Sully se ve obligada a tomar decisiones que podrían cambiar para siempre el destino de su mundo. En medio del fuego y la destrucción, la esperanza renace, recordando que Pandora siempre encuentra la forma de resistir.

Lista de actores

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Sigourney Weaver

Stephen Lang

Kate Winslet

Cliff Curtis

Britain Dalton

Trinity Jo-Li Bliss

Jack Champion

Ficha técnica