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Q'orianka Kilcher tiene hoy 36 años. (Foto: Agencias)
Q'orianka Kilcher tiene hoy 36 años. (Foto: Agencias)
Por Leslie A. Galván

La actriz y activista de ascendencia peruana Q’orianka Kilcher ocupó los titulares extranjeros esta semana por presentar una demanda contra el director de “Avatar”, James Cameron, Lightstorm Entertainment y The Walt Disney Company. Ella los acusa de haber utilizado sus rasgos faciales sin consentimiento como base para diseñar a Neytiri, uno de los personajes centrales de la saga de nativos alienígenas. La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, sostiene que Cameron identificó su rostro cuando ella tenía apenas 14 años, tras verla como Pocahontas en la película “The New World” (2005), y que esa imagen fue incorporada a un proceso de diseño industrial sin autorización ni compensación.

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