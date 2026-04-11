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Resumen

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“Euphoria” regreso con sus primeros episodios el 12 de abril por HBO Max. (Foto: HBO)
“Euphoria” regreso con sus primeros episodios el 12 de abril por HBO Max. (Foto: HBO)
Por Leslie A. Galván

La tercera temporada de “Euphoria” es, en muchos sentidos, de nostalgia para quienes decían: “¡Esta es la mejor serie del mundo!” entre 2019 y 2022. Ganadora de nueve premios Emmy, la serie dirigida por Sam Levinson llega más de cuatro años después del final de la segunda, un retraso atravesado por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood y otros episodios dolorosos, como la muerte de Angus Cloud, cuyo personaje, Fezco, había quedado suspendido en una promesa narrativa.

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