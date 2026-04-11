La tercera temporada de “Euphoria” es, en muchos sentidos, de nostalgia para quienes decían: “¡Esta es la mejor serie del mundo!” entre 2019 y 2022. Ganadora de nueve premios Emmy, la serie dirigida por Sam Levinson llega más de cuatro años después del final de la segunda, un retraso atravesado por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood y otros episodios dolorosos, como la muerte de Angus Cloud, cuyo personaje, Fezco, había quedado suspendido en una promesa narrativa.

Zendaya y el elenco mediático

Gran parte del fenómeno “Euphoria” se explica por el impulso que dio a sus protagonistas. Zendaya consolidó su lugar como una actriz relevante en el papel protagónico de Rue, una adicta a las drogas sin remedio. A su vez, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer encontraron en la serie una plataforma global que transformó sus rostros de ‘niños bonitos’ en ‘bonitos y talentosos’. Y se podría agregar: que tuvieron comportamientos reveladores y despertaron pasiones en sus siguientes años de carrera hasta su regreso por HBO.

Hunter Schafer como Jules Vaughn en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

Jacob Elordi como Nate Jacobs en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

Sydney Sweeney como Cassie Howard en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

Alexa Demie como Maddy Perez en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

La trama

Además de regresar con sus joyas interpretativas, la serie también vuelve con una ambición distinta en su historia principal. La de abandonar la adolescencia de sus personajes. De sumergirse en la inestabilidad de su adultez. En el centro sigue Rue, una narradora poco fiable, que intenta sobrevivir a sí misma en su nuevo trabajo de mula o “burrier” desde México hacia los Estados Unidos. Por eso, la serie tiene aspecto de desierto. El personaje no solo ha encontrado un trabajo en el que es eficiente, sino también una familia alrededor de sus posibles ejecutores. Sí, algo de comedia negro existe en la temporada.

Desde su primera temporada, la serie exploró los excesos, las adicciones y las identidades fragmentadas de un grupo de adolescentes en la secundaria. La segunda intensificó ese tono, construyendo a profundidad el drama de Rue con las drogas y su amor por su mejor amiga en transición de género, Jules, interpretada por Schafer. La tercera temporada, por su parte, no ha contado con buena opinión de la crítica en las visualizaciones previas a su estreno del 12 de abril por HBO Max.

Nuevos actores

Además, la nueva entrega suma nombres inesperados, como Sharon Stone, en un papel con peso dentro del universo profesional de la hermana de Rue, Lexi (interpretada por Maude Apatow). A su vez, la cantante española Rosalía integra el elenco y compone temas originales de la banda sonora que canta en español e inglés. La soprano del pop y género urbano debuta en la actuación con el papel de Magick, quien introduce tensión y extrañeza en el recorrido de Rue.

En una nota de prensa compartida en exclusiva por HBO con este diario, Levinson asume la nueva entrega como la temporada de “Dios y patria”, un territorio donde los personajes enfrentan una libertad casi salvaje para tomar decisiones. “A los veintitantos, intentas descubrir quién quieres ser en la vida y en el trabajo, sobre todo ahora que tantas industrias están cambiando rápidamente. Hay un aspecto de nuestra realidad actual que se siente como un “salvaje oeste”. Por eso la llamo así”, dijo.

Ausencias

El nuevo mapa de “Euphoria” está marcado por ausencias, algunas incluso evocadas durante la reciente temporada de premios. Es el caso de Eric Dane, cuya presencia —en la compleja relación padre e hijo junto a Jacob Elordi— deja un vacío que la serie apenas puede rodear. En paralelo, el personaje de Chris McKay, interpretado por Algee Smith, que ya había tenido un rol reducido en la segunda entrega, desaparece por completo en la nueva. A ello se suma la ausencia de Angus Cloud, fallecido en 2023 por una sobredosis, una pérdida que atraviesa al elenco y tiñe su regreso de una emoción contenida, con la esperanza de que, pese a todo, el estreno atrape los “me gusta” del público en streaming.

Mira el segundo trailer oficial de “Euphoria 3″ aquí: