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La 79ª edición del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo. (Fotos AP/EFE/AFP)
La 79ª edición del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo. (Fotos AP/EFE/AFP)
Por Leslie A. Galván

El Festival de Cannes 2026 es la vitrina del cine de cara a la temporada de premios del 2027. Presenta su 79ª edición, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. Y lo hace con 21 películas en la Competencia Oficial, un listado de títulos que funciona como medidor para los Premios Óscar y otras competencias de prestigio. El anuncio, liderado por Iris Knobloch y Thierry Frémaux, dejó varias pistas sobre el tono del año, como el regreso de Pedro Almodóvar a la competencia, el debut como director de John Travolta y, en paralelo, una menor presencia de mujeres cineastas en la selección principal.

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