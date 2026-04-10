El Festival de Cannes 2026 es la vitrina del cine de cara a la temporada de premios del 2027. Presenta su 79ª edición, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. Y lo hace con 21 películas en la Competencia Oficial, un listado de títulos que funciona como medidor para los Premios Óscar y otras competencias de prestigio. El anuncio, liderado por Iris Knobloch y Thierry Frémaux, dejó varias pistas sobre el tono del año, como el regreso de Pedro Almodóvar a la competencia, el debut como director de John Travolta y, en paralelo, una menor presencia de mujeres cineastas en la selección principal.

Ver a Travolta como realizador pone el tono de espectáculo a la nueva edición. El actor de “Grease” y “Pulp Fiction” presenta su opera prima “Propeller One-Way Night Coach”, drama que refleja su pasión por el mundo del pilotaje desde la perspectiva de un joven fanático de los aviones. Además, el festival premiará con las Palma de Oro honoríficas a la cantante y actriz estadounidense Barbra Streisand y al cineasta neozelandés de “El señor de los anillos”, Peter Jackson.

John Travolta presentará en el festival su primera película como director. (Foto: Instagram)

John Travolta presentará en el Festival de Cannes 2026 su primera película “Propeller One-Way Night Coach”. (Foto: Valerie Macon / AFP)

En la competencia principal, pesos pesados del cine se reparten entre relatos atravesados por tensiones políticas, familiares y existenciales. Almodóvar entra en la carrera por la Palma de Oro con su película “Amarga Navidad”, su obra más íntima, que incluye en el elenco a las actrices españolas Barbara Lennie, Victoria Luengo y Milena Smit. Fiel a sus carácter sin tapujos, el director se pronunció durante en París: “Cannes va a ser un altavoz de las personas que pertenecen a la cultura, poniendo en relieve la brutalidad de las guerras que estamos viviendo”, en comparación con la última edición de los Oscar, donde, según él, se sintió mayor silencio sobre Gaza y los conflictos mundiales.

Bárbara Lennie y Victoria Luengo en "Amarga Navidad", película de Pedro Almodóvar. (Foto: AP/Sony Pictures)

Otros nombres consagrados marcan el pulso de la Competencia, el cineasta iraní Asghar Farhadi, con “Histoires parallèles”; el rumano Cristian Mungiu, con “Fjord”; y Paweł Pawlikowski con “1949”. Los dos primeros son ganadores de diferentes premios y el tercero es frecuente competidor del festival. En la misma sección, apareció “El ser querido”, del español Rodrigo Sorogoyen, que generó conversación en redes sociales. La película ha sido comparada con “Sentimental Value”, ganadora del Oscar en 2025, pues su premisa prácticamente idéntica dice así: un director de cine y padre (interpretado por Javier Bardem) intenta reconstruir su relación con su hija, mientras la involucra en su rodaje.

Menos mujeres en Cannes 2026

La otra cara de Cannes vuelve a ser la representación femenina. En la competencia de este año, hay cinco directoras, dos menos que en 2025, pero más que en el 2024, afirmó el jurado. Thierry Frémaux defendió el número como “alto”, recordando que entre el 25% y el 28% de las más de 2.500 películas enviadas al festival fueron dirigidas por mujeres. Aun así, el debate persiste.

El jurado de cortometrajes de izquierda a derecha: Maren Ade, Juliette Binoche, Alice Rohrwacher y Molly Manning en el Festival de cine de Cannes 2025. (Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko)

La selección de este año evidencia, además, una fuerte presencia femenina de Francia. Tres de las cinco directoras son francesas: Léa Mysius con su película “Histoires de la nuit”, Jeanne Herry con “Garance” y Charline Bourgeois-Tacquet con “La Vie d’une femme”. Esto es un reflejo del peso que sigue teniendo la industria del país anfitrión dentro de su propio festival.

Entre las cineastas con mayor prestigio de la lista, destacan la austriaca Marie Kreutzer y la alemana Maren Ade, una de las autoras más reconocidas del cine europeo contemporáneo. En la sección Un Certain Regard de Cannes, la presencia latinoamericana se hace visible con Manuela Martelli (Chile) y Valentina Maurel (Costa Rica). Así, Cannes mantiene la puerta abierta para estas voces en espacios paralelos, mientras aún queda margen para que la selección oficial sume nuevos títulos en los próximos días.

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Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes

Competición

Minotaure de Andrey ZvyagintsevEl ser querido de Rodrigo SorogoyenThe man I love de Ira Sachs1949 de Paweł PawlikowskiMoulin de László NemesHistoires de la nuit de Léa MysiusFjord de Cristian MungiuNotre Salut de Emmanuel MarreGentle Monster de Marie KreutzerNagi Notes de Koji FukadaHope de Na Hong-jinShip in the box de Hirokazu Kore-edaGarance de Jeanne HerryL’Inconnue de Arthur HarariSoudain de Ryusuke HamaguchiL’Aventure rêvée de Maren AdeCoward de Lukas DhontLa bola negra de Javier Calvo y Javier AmbrossiLa Vie d’une femme de Charline Bourgeois-TacquetHistoires parallèles de Asghar FarhadiAmarga Navidad de Pedro Almodóvar

Un Certain Regard

De toutes les nuits, les amants de Yukiko SodeEverytime de Sandra Wollner Quelques mots d’amour de Rudi RosenbergI’ll be gone in June de Katharina RivilisYesterday the eye didn’t sleep de Rakan MayasiSiempre soy tu animal materno de Valentina MaurelEl deshielo de Manuela MartelliLa más dulce de Laïla MarrakchiUla de Agnieszka IwańskaClub kid de Jordan FirstmanCongo boy de Rafiki FarialaBenimana de Marie-Clémentine DusabejamboLe Corset de Louis ClichyLes Éléphants dans la brume de Abinash Bikram ShahTeenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Proyecciones especiales

John Lennon: the last interview de Steven SoderberghLes Matins merveilleux de Avril BessonRichard Avedon de Ron HowardRehearsals for a Revolution de Pegah AhangaraniLes Survivants du Che de Christophe Dimitri RéveilleL’Affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre e Yvo Muller

Estreno en Cannes

Propeller One-Way Night Coach de John TravoltaLe Bois de Klara de Volker SchlöndorffLe Château d’Arioka de Kiyoshi KurosawaEl partido de Juan Cabral y Santiago FrancoLa Troisième nuit de Daniel AuteuilCantona de David Tryhorn y Ben Nicholas

Proyecciones de medianoche

Colony de Sang-Ho YeonRoma Elastica de Bertrand MandicoSanguine de Marion Le CorrollerFull Phil de Quentin DupieuxJim Queen de Marco Nguyen y Nicolas Athane

Fuera de concurso

La Vénus électrique de Pierre Salvadori (película inaugural)Her private Hell de Nicolas Winding RefnL’Abandon de Vincent GarenqDiamond de Andy GarciaKarma de Guillaume CanetL’Objet du délit de Agnès JaouiLa Bataille de Gaulle: L’âge de fer de Antonin Baudry