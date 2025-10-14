Tras su exitoso paso por el Festival de Cannes 2025, donde cautivó al público con su historia, la comedia franco-peruana “I Love Perú” confirmó su llegada a las salas peruanas el próximo 16 de octubre.

La cinta dirigida y protagonizada por Raphaël Quenard es precedida por un notable éxito internacional luego de haber llevado a más de 130 mil espectadores en su estreno en Francia.

“I Love Perú” narra la historia de un actor excéntrico y narcisista que, tras un súbito golpe de fama, viaja al Perú junto a su viejo amigo Hugo David en busca de respuestas espirituales y personales. Lo que comienza como un viaje de redención se convierte en una delirante comedia sobre la amistad, los egos y los clichés culturales.

“I Love Perú” anuncia su fecha de estreno en cines tras su exitoso paso por Cannes. (Foto: Instagram)

Rodada en solo cuatro días en distintos distritos de Lima (San Isidro, Barranco y Surquillo), la película combina material de archivo y escenas recreadas con un estilo de cámara en mano que aporta frescura y espontaneidad. Parte ficción, parte falso documental, “I Love Perú” juega con los límites entre realidad y parodia, mostrando un Perú contemporáneo desde una mirada humorística y autocrítica.

“Raphaël es una persona extremadamente creativa. Nunca imaginamos que este proyecto, que empezó casi como una broma entre amigos, terminaría en Cannes y luego en los cines del mundo”, dijo el actor David Duponchel, quien interpreta a un ‘moderador inescrupuloso’ dentro del falso documental.

De esta manera, “I Love Perú” llegará a las salas peruanas el próximo 16 de octubre. El público podrá disfrutar de esta original comedia en las principales salas del país, adquiriendo sus entradas en las boleterías de sus cines favoritos.