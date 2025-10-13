“Raíz”: cine peruano y la ilusión de la niñez

En lo más básico es la historia de un niño que hace cosas de niño: juega con sus mascotas, sale a pasear fuera de casa, patea su pelota. Solo que este niño vive en una comunidad en conflicto, trabaja como pastor de alpacas (uno de estos animales es su mascota) y su escuela está vacía. Una realidad distinta a la de sus pares limeños, pero que es la vida que quiere representar “Raíz” (Franco García Becerra, 2025), película que ha recolectado premios en su recorrido internacional y que esta semana llega a las salas.

“Raiz” sigue la historia de Feliciano (Alberth Merma), niño cusqueño entusiasmado por la posibilidad de que la Selección Peruana de Fútbol clasifique al mundial de Rusia 2018. Por un lado él alimenta su ilusión; por el otro, un campamento minero genera división en el pueblo hasta llegar a un punto de ebullición y ni siquiera una alegría internacional puede ocultar la realidad.

Una máxima de Hollywood recomienda nunca trabajar con niños ni animales; García Becerra eligió ignorarla porque la realidad presentó las condiciones ideales. Alberth [ahora un adolescente] se mostró tímido inicialmente, pero la producción no tardó en darse cuenta que tenía lo necesario para protagonizar la película. Es más, el guion escrito por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe pedía que el protagonista interactúe con un perro y una alpaca; el menor tenía estos animales en su casa y podía manejarlos en pantalla. “No es fácil manejar una alpaca, porque son bravas, en cambio Alberth las lleva sin miedo”, dijo el cineasta en entrevista con El Comercio.

¿Qué vio García Becerra en Alberth para hacerlo protagonista? Su expresión en silencio, respondió. Tras los nervios del primer cásting, Merma “despertó” y mostró al Feliciano que necesitaba la cinta. “Verme en la pantalla ha sido algo grandioso y emocionante para mí, es la primera vez que me estoy viendo en una película y en una pantalla grande frente a todas las personas del país”, dijo por su parte el actor.

En esencia, “Raíz” es una película lúdica, Feliciano juega en todo momento; anda solo porque casi todos sus amigos se han ido del pueblo, pero aun así encuentra cómo distraerse. “Lo principal en la cinta es mostrar esta niñez. Todos los niños juegan, en este caso al salir a pastar Feliciano empieza a jugar con sus animales, les bromea, les pone un poncho”, dijo el cineasta. Pero así como la película apela al juego, ¿se sintió el actor, en este primer protagónico de su carrera, como si jugara? Sí. En la filmación Alberth se la pasaba correteando con su perro, Rambo.

Pero no todas son risas, aquí los elementos externos rompen el equilibrio comunitario. “La idea es cómo ante la cotidianidad de la vida de una familia, de un niño y sus sueños, interviene la problemática social y cómo puede afectarla, porque te obliga de una u otra manera a madurar rápidamente”, sostuvo el cineasta. En ese contexto, el juego podría tomarse como una rebelión contra lo inevitable.

“Raíz” recibió una mención especial del jurado en la sección Generation Kplus del Festival de Cine de Berlín en 2024, mientras que Merma se llevó el premio a Mejor actor en el VI Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan en China. Mientras la cinta se prepara a llegar a salas, el actor no podría estar más feliz. “Me siento contento que mis padres estén orgullosos de mí, sobre todo mi mamá”, dijo el actor.